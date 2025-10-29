Деньги — главное на поле боя: почему лучшими командирами стают бизнесмены

Чтобы достичь успеха в современном бою, командир должен планировать основные факторы, последовательность которых определяет темп операции:

Деньги (обеспечение, дроны, оборудование). Люди (дисциплина, навыки, количество). Средства поражения. Организация (как работает подразделение под задачу). Тактика (боевое применение).

Да, именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, определяющим темп боя. Деньги определяют интенсивность применения квалифицированных людей и техники и быструю адаптацию оперативных задач под имеющиеся технологические возможности.

Важно

Армия на самообслуживании: почему бойцам ВСУ приходится покупать за свои деньги почти все, что нужно для войны

Именно поэтому сейчас все наши самые эффективные командиры частей и соединений — это те, кто имеет опыт бизнеса. Опыт ответственности деньгами и людьми, опыт достижения измеряемых в деньгах результатов, опыт риска и инвестиций. В войне дронов каждая воинская часть — это инновационный стартап.

Відео дня

Применение частей и подразделений при отсутствии финансового плана — это халатность.

В 2022-м отсутствие планирования финансов для обеспечения боя компенсировалось всесторонней и комплексной волонтерской помощью, которая доходила практически до каждого солдата, но истощение экономики и волонтерских ресурсов требует сейчас централизованного распределения финансов по воинским частям и планирования финансового обеспечения боевых частей. Чтобы деньги реально доходили до тех командиров, кто наиболее ответственно умеет применять технологии и людей на поле боя.

Там, где не умеют планировать применение денег — там не смогут планировать и применение людей, там нет смысла говорить о тактике. Потерь бюджета за выплаты 15 миллионов за погибших и за лечение раненых можно избегать только одним путем — планированием финансов для выживания и ведения боя.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно