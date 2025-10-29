Деньги — главное на поле боя: почему лучшими командирами стают бизнесмены
Именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, который определяет темп боя, абсолютно уверен военный корреспондент Юрий Бутусов. Именно поэтому, на его взгляд, сейчас все самые эффективные командиры частей и соединений ВСУ — это те, кто имеют опыт бизнеса.
Чтобы достичь успеха в современном бою, командир должен планировать основные факторы, последовательность которых определяет темп операции:
- Деньги (обеспечение, дроны, оборудование).
- Люди (дисциплина, навыки, количество).
- Средства поражения.
- Организация (как работает подразделение под задачу).
- Тактика (боевое применение).
Да, именно деньги сегодня являются первым и ключевым фактором, определяющим темп боя. Деньги определяют интенсивность применения квалифицированных людей и техники и быструю адаптацию оперативных задач под имеющиеся технологические возможности.Важно
Именно поэтому сейчас все наши самые эффективные командиры частей и соединений — это те, кто имеет опыт бизнеса. Опыт ответственности деньгами и людьми, опыт достижения измеряемых в деньгах результатов, опыт риска и инвестиций. В войне дронов каждая воинская часть — это инновационный стартап.
Применение частей и подразделений при отсутствии финансового плана — это халатность.
В 2022-м отсутствие планирования финансов для обеспечения боя компенсировалось всесторонней и комплексной волонтерской помощью, которая доходила практически до каждого солдата, но истощение экономики и волонтерских ресурсов требует сейчас централизованного распределения финансов по воинским частям и планирования финансового обеспечения боевых частей. Чтобы деньги реально доходили до тех командиров, кто наиболее ответственно умеет применять технологии и людей на поле боя.
Там, где не умеют планировать применение денег — там не смогут планировать и применение людей, там нет смысла говорить о тактике. Потерь бюджета за выплаты 15 миллионов за погибших и за лечение раненых можно избегать только одним путем — планированием финансов для выживания и ведения боя.
