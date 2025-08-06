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Привет. Я сейчас тебе надиктую одну историю, которая случилась на моей огневой буквально вот только что.

Пришел к нам начальник артиллерии — ну, посмотреть, как у нас тут все. А у нас — вообще все в огнях! У нас блиндаж выкопан — у нас все зашито, потолок перекрыт. Короче, все шикарно: капонир выкопан, затянут сеткой. Антидроновой купол — москитная сетка сверху, все замаскировано ветками и всем остальным. Погребок под боекомплект выкопан и накрыт. Просто пленкой накрыт, чтобы не мочило.

Все, в общем, классно. И вот он походил, посмотрел, поговорил, и говорит: "Надо еще бревна сверху положить, а то дождь пойдет — погребок зальет". Ну, логично, ясно. Говорю ему: "Да мы только вчера вечером приехали, а вы уже с утра здесь".

И вот после того, как он уехал, через 15 минут начинается цирк: "А кто старший? А кто на позиции? А чего у вас все хреново? А чего у вас колеса от пушки не прикрыты мешками с песком, чтобы осколками не посекло?"

А мы не знаем, где взять те мешки. Здесь нет магазина мешков. И песок здесь тоже никто не продает — его надо привозить. То есть, быстро это не исправишь.

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А я говорю: "Ребята, давайте посмотрим — 2 банки "Экофлоу" куплены за наши деньги. Шнуры, все электричество — за наши деньги. "Старлинк" куплен за наши деньги и оплачивается из наших денег. У нас два "Старлинка": один на позиции, второй — в доме. Генератор куплен за наши деньги. Пленка, которой все накрываем — за наши. Скобы, бл*ть, которыми мы бревна скрепляем на блиндаже — тоже за наши. Еду мы себе сами покупаем на боевые, и вы нам даже той сотки не платите, п*сы".

Понимаешь? Все сделано за наш счет. И вместо того, чтобы прийти, посмотреть и похвалить, что у нас быт налажен, связь работает, электричество есть, пушка защищена и замаскирована — он все равно, с*ка, нашел дое*ку.

И еще и не нам что-то сказал. Пошел и давай комбата дрючить, что у нас все плохо. Да кто после этого в этой е*аной армии будет дальше служить?

Я не удивляюсь, почему у нас столько демотивированных. Потому что вы, вместо того чтобы...

Я уже молчу о наградах. Просто приди и скажи: "Блин, пацаны, красавчики". Пожми руку и тихо уйди, чтобы тебя еще не пристрелили.

Нет, бл*дь. Пришел, покачал гривой, ушел — и всех натянул. Понимаешь, какая с*ка? И еще и ничего прямо не сказал, а пошел за спиной — комбатам выносить мозг.

Кто будет в этой армии воевать? Вы же только БК даете, иногда какую-то зимнюю форму. А быта — вообще никакого.

Вот и все. Высказался. Мне стало легче. Прости, что на тебе это выговорил.

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