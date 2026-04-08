Истерика Малофеева: почему российский олигарх заговорил о ядерных ударах по Украине

3 апреля российский "православный" олигарх Малофеев обнародовал призыв нанести по Украине ядерный удар.

Этот последователь русской церкви все продумал. Украинцев, которых он называет "русскими", хочет сначала предупредить, а потом разбомбить атомными зарядами определенной мощности, далее вешать и расстреливать публично. А в последующие десятилетия — заставить благодарить за бомбардировки и казни.

При всем этом люджерском пафосе — этот материал не что иное, как истерика и тревога.

Малофеев, автор геноцида украинцев, признал, что его дело зашло в тупик, и пятой точкой чувствует, что вокруг него сгущаются тучи.

Напомню, именно Малофеев финансировал начало российского вторжения на Донбасс. Гиркин, кроме всего — его наемник и идеологический побратим. Гиркина Малофеев хвалил за убийства украинцев, о чем есть перехват звонков.

Так вот, эта вся заваренная Малофеевым кровавая каша что-то уже ему не по вкусу.

Дважды (!) он упоминает в своей публикации Штилермана, основателя украинской компании FirePoint. Мол, Шитлерман сконструировал или вот-вот сконструирует ракеты, которые станут зеркальным ответом на российский ракетный потенциал. Собственно, последнее (перед атомной бомбой) военное преимущество РФ над нами вот-вот исчезнет.

Малофеев трактует это как факт, свидетельствующий о том, что российская агрессия застряла и теперь сама его родина — в опасности тотальных ударов. Поэтому — ядерка и только ядерка, считает этот "христианин" и патриот.

***

Следует признать обоснованность настроения недолюдка. Нынешняя РФ неспособна одолеть Украину обычным военным путем. Это уже понятно даже самому темному зет-блогеру.

В РФ не хватает людей, уже снова началась мобилизация, пока скрытая. От которой будет, надеемся, больше вреда Москве, чем пользы. Потому что хотя рядовые россияне и хотят видеть нас в гробу, но не настолько сильно, чтобы самим в этот гроб попасть.

Интернет отключают, и это объединяет в недовольстве как глубинный народ, так и турбопатриотов. Денег тушить пожар протестных настроений все меньше, Усть-Луга горит каждую ночь и не экспортирует должные объемы. Фронт стоит, хотя россияне тратят на штурмы своих солдат больше, чем мобилизуют. Военная авантюра движется к неудаче.

А дальше маячит политический кризис. И кто знает, может, преемники с большим удовольствием разделят между собой состояние Малофеева, а самого инициативного изувера отошлют "Новой почтой" в Гаагу или даже в Киев.

Оттого он сейчас и призывает к немедленному ядерному апокалипсису.

