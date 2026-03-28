"Нам нужно": Зеленский заговорил о передаче Украине ядерного оружия, как гарантии безопасности

Украина в качестве гарантии безопасности от Запада хотела бы получить ядерное оружие или вступление в НАТО. Или же обе эти опции.

Однако пока никто из партнеров эти вопросы не поднимал, заявил в интервью Le Monde президент Украины Владимир Зеленский.

"Все говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ — ядерная держава. Так скажите мне, как вы считаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Но пока никто вопрос не поднимал", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что не только Украине, а всей Европе нужно мобилизоваться, поскольку война на Ближнем Востоке распыляет внимание.

"Мы не хотим, чтобы наша территория снова была оккупирована. Донбасс — это наши оборонительные линии и укрепления, которые строились годами. Если мы оставим эти районы, это откроет путь к быстрой оккупации. США говорят: "Выйдите из Донбасса, а мы дадим гарантии безопасности". Но наши фортификации и являются гарантиями безопасности. Мы не можем обменять реальные гарантии, созданные нашей армией, на другие обещания", — отметил Зеленский.

Відео дня

Президент подчеркнул, что больше не хочет публично говорить о том, как видит победу Украины.

"Но мы должны сохранить независимость, свободу выбора и наше государство. Это и будет основой справедливого мира", — подчеркнул Зеленский.

