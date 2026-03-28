"Есть сложности": Зеленский рассказал, как война в Иране влияет на проведение мирных переговоров
Украина ежедневно ведет переговоры с американской стороной и работает над организацией трехсторонних встреч с РФ, однако из-за ограничений по месту проведения переговоров сложно договориться о встречах.
Сейчас трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ нет, потому что американцы из-за войны в Иране не готовы встречаться за пределами своего государства, рассказал в эфире "Единых новостей" президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы ежедневно разговариваем с американской стороной. Наша переговорная группа разговаривает со своими визовыми. Но, тем не менее, у нас есть сложности. Знаете, ощущение такое, что мы медиаторы в этом процессе, а не сторона в войне", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина выступает за проведение трехсторонних встреч и готова к переговорам в любой стране.
В то же время американская сторона может проводить встречи только в США, а Россия готова встречаться где угодно, кроме Америки.
Президент Украины также отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке и конфликта с Ираном американская команда пока не выезжает за границу из соображений безопасности.
"Мы работаем над тем, чтобы встречи были, чтобы они появились где-то у нас, в Европе, в Турции, в Швейцарии, где угодно. Мы готовы на Ближнем Востоке", — подчеркнул Зеленский.
