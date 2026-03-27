Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, — Зеленский

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии подписали документ об оборонном сотрудничестве, который открывает путь к дальнейшим контрактам, технологическому взаимодействию и инвестициям. Соглашение также усиливает международную роль Украины как донора безопасности и закладывает основу для взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram, соответствующее соглашение между министерствами обороны подписали накануне встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

По словам главы государства, документ закладывает основу для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны, в частности развития технологий и привлечения инвестиций. Украина готова делиться собственным опытом, полученным за годы противодействия ракетным и дроновым атакам, и применять его в совместных проектах с партнерами. Отдельно подчеркивается, что такое взаимодействие может быть взаимовыгодным, поскольку обе страны заинтересованы в укреплении безопасности и развитии оборонных возможностей.

"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным", — написал Зеленский.

В целом, во время переговоров стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности влияние Ирана и его сотрудничество с Россией. Кроме того, речь шла о состоянии мировых топливных рынков и перспективах энергетического взаимодействия. По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в оборонной и энергетической сферах.

Напомним, что до подписания этого соглашения издание Bloomberg писало о намерениях Украины и Саудовской Аравии заключить договоренность в сфере воздушной безопасности. По данным источников, Владимир Зеленский во время визита в регион Персидского залива планировал предложить украинский опыт противодействия дронам в обмен на оборонную поддержку, в частности поставки ракет. Также сообщалось о возможных переговорах по более широкому сотрудничеству в сфере безопасности и посещении других стран региона.

Также Фокус писал, что 26 марта президент Украины Владимир Зеленский совершил визит на Ближний Восток и прибыл в Саудовскую Аравию. Глава государства сообщил о запланированных переговорах и подчеркнул важность международной поддержки и сотрудничества в сфере безопасности.