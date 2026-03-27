Опыт с дронами в обмен на оборонную поддержку: Украина хочет заключить соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией

Президент Украины Владимир Зеленский совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию, где хочет заключить важное соглашение о воздушной безопасности.

Зеленский хочет предложить опыт Украины по беспилотникам в обмен на поддержку Саудовской Аравии в оборонной отрасли. Об этом сообщило издание Bloomberg.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал неожиданный визит в регион Персидского залива, стремясь предложить опыт своей страны в борьбе с дронами в обмен на поддержку в области обороны", — пишет медиа.

По информации Bloomberg, Киев намерен подписать соглашение о воздушной безопасности с Саудовской Аравией. Зеленский предложил обменять опыт на поддержку в получении поставок ракет американского производства.

Хотя сам глава государства не стал раскрывать подробностей своего визита, источники, осведомленные по вопросу, утверждают, что Зеленский также намерен посетить другие страны Персидского залива.

Анонимный высокопоставленный чиновник сообщил AFP, что президент Украины хочет добиться соглашения с Саудовской Аравией по безопасности воздушного пространства.

Украина с начала войны США и Израиля против Ирана пытается предложить свой опыт в ведении войны дронов. В частности, Киев отправляет своих экспертов в области перехвата БПЛА в обмен на поставку дорогих и все более редких ракет американского производства. Это оружие необходимо Украине для отражения скоростных российских баллистических ракет, которыми РФ бьет по городам и инфраструктуре.

Зеленского в Саудовской Аравии сопровождает его главный переговорщик Рустем Умеров, вспоминает издание. Поездка происходит на фоне попыток Киева добиться от Североатлантического альянса новых обязательств по закупке американского оружия.

Напомним, о своем визите в Саудовскую Аравию Зеленский сообщил днем 26 марта, объявив о запланированных "важных встречах".

