Какие перехватчики ВСУ с "необычными" названиями может получить Ближний Восток: разгон до 450 км/ч

В марте Украина предложила странам Ближнего Востока и Соединенным Штатам Америки экспертизу по сбитию дронов "Шахед" Ирана, которые атаковали нефтяные и военные объекты во время войны в Иране. В Персидский залив прибыло более 200 специалистов по противовоздушной обороне, но перехватчики пока не появлялись. Какие дроны настигают и обезвреживают "Шахеды" — какими скоростями и названиями они отличаются друг от друга?

23 марта медиа рассказали о новом перехватчике UEB-1, который носется на скорости 315 км/ч и может самостоятельно держать цель с помощью технологий искусственного интеллекта. Рядом с ним иранские БПЛА могут сбивать другие модели, некоторые из которых работают с 2025 года. Фокус собрал информацию о перехватчиках с необычными названиями, которые справятся с "Шахедами" Ирана, но могут вызвать вопросы у переводчиков и покупателей.

Перехватчики ВСУ — как выглядит дрон UEB-1 от OSIRIS AI

Дроны-перехватчики (или "антишахеды") начали появляться в рассказах военных ВСУ с 2024-2025 годов. Именно тогда выяснилось, что украинские производители создали взлетающее на четырех пропеллерах устройство, имеющее видеокамеру и канал видеосвязи с оператором и способное догнать дроны ВС РФ. Первыми появились Sting от компании "Дикие шершни" (Wild Hornets): сбивали "Ланцеты", Zala, "Ланцеты", затем начали работать против "Шахедов".

Позже стало известно о других производителях — "Генерал Черешня", SkyFall, Falcons, Osiris AI и другие. Каждая компания имела собственные подходы к неймингу: для одних перехватчики походили на пули, для других — на осьминогов. Фокус составил список шести перехватчиков с "необычными" названиями и упорядочил их по скоростям:

P1-SUN от SkyFall – до 450 км/ч, стоимость около 1 тыс. дол. Это устройство, среди прочего, показывали центры рекрутинга по набору иностранных добровольцев;

Sting от "Дикие Шершни" (Wild Hornets) — до 315 км/ч, 2-2,5 тыс. дол. (Sting II — до 600 км/ч);

UEB-1 от OSIRIS AI – до 315 км/ч, цена не известна;

Octopus от TAF Industries – более 300 км/ч, ориентировочно 2,3-3 тыс. долл.;

Bullet от "Генерал Черешня" — до 310 км/ч, 1-2 тыс. долл.;

D1L-Duck от Falcons – до 300 км/ч, 1,5 тыс. дол.

Как перехватчики сбивают дроны РФ

Отметим, Фокус писал о примерах использования антишахедов для сбития российско-иранских дронов-камикадзе. К примеру, в декабре 2025 года в сети появились кадры "охоты" перехватчиков Sting на модификацию "Шахеда" — реактивный дрон "Герань-3". На видео зафиксировали, как вражеское устройство догнали, прицелились и сбили. При этом отмечается, что "Герань-3" может разогнаться до скорости 300-600 км/ч.

Еще одно видео работы дрона-перехватчика опубликовали бойцы батальона беспилотных систем "Черная Стрела". Событие произошло, ориентировочно, в ноябре 2025 года, а целью стал не "Шахед", в разведывательный дрон ВС РФ.

Перехватчики ВСУ — кадры сбития дрона РФ.

Напомним, 26 марта президент Владимир Зеленский рассказал, с какими странами Ближнего Востока говорят о перехватчиках и ракетах PAC3 для ЗРК Patriot.