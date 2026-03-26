Які перехоплювачі ЗСУ з "промовистими" назвами може отримати Близький Схід: розгін до 450 км/год

У березні Україна запропонувала країнам Близького Сходу і також Сполученим Штатам Америки експертизу зі збиття дронів "Шахед" Ірану, які атакували нафтові та військові об'єкти під час війни в Ірані. У Перську затоку прибуло понад 200 фахівці у протиповітряній обороні, але перехоплювачі поки не з'являлись. Які дрони наздоганяють та знешкоджують "Шахеди" — якими швидкостями та назвами вони відрізняються один від одного?

23 березня медіа розповіли про новий перехоплювач UEB-1, який несеться на швидкості 315 км/год та може самостійно тримати ціль за допомогою технологій штучного інтелекту. Поруч з ним іранські БпЛА можуть збивати інші моделі, деякі з яких працюють ще з 2025 року. Фокус зібрав інформацію про перехоплювачі з незвичними назвами, які впораються з "Шахедами" Ірану, але можуть викликати питання у перекладачів та покупців.

Перехоплювачі ЗСУ — як виглядає дрон UEB-1від OSIRIS AI

Перехоплювачі ЗСУ — деталі

Дрони-перехоплювачі (або "антишахеди") почали з'являтись у розповідях військових ЗСУ з 2024-2025 років. Саме тоді з'ясувалось, що українські виробники створили пристрій, який злітає на чотирьох пропелерах, має відеокамеру та канал відеозв'язку з оператором й здатен наздогнати дрони ЗС РФ. Першими з'явились дрони Sting від компанії "Дикі шершні" (Wild Hornets): збивали "Ланцети", Zala, "Ланцети", потім почали працювати проти "Шахедів".

Відео дня

Згодом стало відомо про інших виробників — "Генерал Черешня", SkyFall, Falcons, Osiris AI тощо. Кожна компанія мала власні підходи до неймінгу: для одних перехоплювачі були схожі на кулі, для інших — на восьминогів. Фокус склав список шести перехоплювачів з "промовистими" назвами та впорядкував їх за швидкостями:

P1-SUN від SkyFall — до 450 км/год, вартість близько 1 тис. дол. Цей пристрій, серед іншого, показували рекрутингові центри з набору іноземних добровольців;

Sting від "Дикі Шершні" (Wild Hornets) — до 315 км/год, 2-2,5 тис. дол. (Sting ІІ — до 600 км/год);

UEB-1 від OSIRIS AI — до 315 км/год, ціна не відома;

Octopus від TAF Industries — понад 300 км/год, орієнтовно 2,3-3 тис. дол.;

Bullet від "Генерал Черешня" — до 310 км/год, 1-2 тис. дол.;

D1L-Duck від Falcons — до 300 км/год, 1,5 тис. дол.

Як перехоплювачі збивають дрони РФ

Зазначимо, Фокус писав про приклади використання антишахедів для збиття російсько-іранських дронів-камікадзе. Наприклад, у грудні 2025 року у мережі з'явились кадри "полювання" перехоплювачів Sting на модифікацію "Шахеда" — реактивний дрон "Герань-3". На відео зафіксували, як ворожи пристрій наздогнали, прицілились та збили. При цьому зауважується, що "Герань-3" може розігнатись до швидкості 300-600 км/год.

Ще одне відео роботи дрона-перехоплювача опублікували бійці батальйону безпілотних систем "Чорна Стріла". Подія сталась, орієнтовно, у листопаді 2025 року, а ціллю став не "Шахед", в розвідувальний дрон ЗС РФ.

Перехоплювачі ЗСУ — кадри збиття дрона РФ

Нагадуємо, 26 березня президент Володимир Зеленський розповів, з якими країнами Близького Сходу говорять про перехоплювачі та ракети PAC3 для ЗРК Patriot.