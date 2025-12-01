Дрон Sting вперше наздогнав та підірвав реактивну "Герань-3": які особливості перехоплення (відео)

Українські зенітники вперше дроном-перехоплювачем Sting наздогнали та знешкодили реактивний ударний безпілотник "Герань-3" Збройних Російської Федерації. Апарат Збройних сил України максимально прискорився та дістав "Герань-3", здатну розвивати швидкість від 300 до 600 км/год. На відео, знятому перехоплювачем за мить до удару, бачимо, як БпЛА наздоганяє ціль і "сідає" на верхню частину корпусу.

Збиття російських БпЛА, які несуть до 100 кг вибухівки та мають розмах крил до 3 м, відбулось в ніч на 30 листопада, написали в акаунті X фонду "Спільнота Стерненка". Під час масованої повітряної атаки ЗС РФ бійці зенітного полку знешкодили відразу два турбореактивних дрона "Герань-3".

Знешкодження ворожих цілей — це робота операторів 1129 зенітного ракетного Білоцерківського полку, ідеться у повідомленні. Удар завдали Sting-и, якими керували оператори підрозділу "Дика качка". На 22-секундному відео від бійців ЗСУ — моменти підльоту до "Герані-3", яка прямує для удару по об'єкту в Україні, та момент влучання. Бачимо, що Sting підібрався з боку хвостової частини та вдарив у верхню частину.

Відео дня

У дописі фонду немає інформації про те, у якій області або на якому відтинку фронту вдалось успішно збити Sting-ом російські дрони "Герань-3".

У ніч на 30 листопада ЗС РФ атакувала Україну 122 ударними дронами, повідомило командувань Повітряних сил ЗСУ. Кошти ППО знешкодили 104 російські дрони.

Дрони ЗСУ — що відомо про Sting

Sting — це FPV-квадрокоптер, призначений для збиття "Шахедів" ЗС РФ та інших дронів противника. Виробником цих засобів ураження дронів РФ є компанія "Дикі шершні" (Wild Hornets). Для запуску не потрібні катапульти чи інші пристосування: він стартує з будь-якої рівної поверхні. Керування відбувається завдяки оператору, який бачить ціль за допомогою FPV-камери, а також системи штучного інтелекту, а деякі моделі мають тепловізійні камери. Засновник Odd Systems Ярослав Ажнюк розповів, що покращити роботу дронів Sting вдалось завдяки тепловізійним камерам Kurbas-640-Alpha, які виявились більш стійкими до вібрацій та підвищеної вологості.

Операційна висота дронів Sting — близько 3 км. З початку літа 2025 року ці зенітні дрони-перехоплювачі знешкодили близько 1 тис. російських БпЛА (не реактивних).

Зазначимо, у листопаді у компанії "Дикі Шершні" повідомили про рекорд швидкості, встановлений дроном Sting. З'ясувалось, що безпілотник змогли розігнати до швидкості 315 км/год і він рухався, умовно, швидше за поїзд.

Нагадуємо, у жовтні 225 року росЗСМІ розповіли про власний аналог дрона-перехоплювача Sting. 27 листопада уряд повідомив про нове виробництво дронів-перехолювачів Octopus, яке збудують у Британії: Фокус розповів, скільки БпПЛА виготовлятимуть та скільки таких підприємств вже працює в Україні.