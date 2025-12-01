Дрон Sting впервые догнал и взорвал реактивную "Герань-3": какие особенности перехвата (видео)

Украинские зенитчики впервые дроном-перехватчиком Sting догнали и обезвредили реактивный ударный беспилотник "Герань-3" Вооруженных сил Российской Федерации. Аппарат Вооруженных сил Украины максимально ускорился и достал "Герань-3", способную развивать скорость от 300 до 600 км/ч. На видео, снятом перехватчиком за мгновение до удара, видно, как БпЛА догоняет цель и "садится" на верхнюю часть корпуса.

Сбитие российских БпЛА, которые несут до 100 кг взрывчатки и имеют размах крыльев до 3 м, состоялось в ночь на 30 ноября, написали в аккаунте X фонда "Сообщество Стерненко". Во время массированной воздушной атаки ВС РФ бойцы зенитного полка обезвредили сразу два турбореактивных дрона "Герань-3".

Обезвреживание вражеских целей — это работа операторов 1129 зенитного ракетного Белоцерковского полка, говорится в сообщении. Удар нанесли Sting-и, которыми управляли операторы подразделения "Дикая утка". На 22-секундном видео от бойцов ВСУ — моменты подлета к "Герани-3", которая направляется для удара по объекту в Украине, и момент попадания. Видим, что Sting подобрался со стороны хвостовой части и ударил в верхнюю часть.

Відео дня

В заметке фонда нет информации о том, в какой области или на каком отрезке фронта удалось успешно сбить Sting-ом российские дроны "Герань-3".

В ночь на 30 ноября ВС РФ атаковали Украину 122 ударными дронами, сообщило командований Воздушных сил ВСУ. Средства ППО обезвредили 104 российских дрона.

Дроны ВСУ — что известно о Sting

Sting — это FPV-квадрокоптер, предназначенный для сбивания "Шахедов" ВС РФ и других дронов противника. Производителем этих средств поражения дронов РФ является компания "Дикие шершни" (Wild Hornets). Для запуска не нужны катапульты или другие приспособления: он стартует с любой ровной поверхности. Управление происходит благодаря оператору, который видит цель с помощью FPV-камеры, а также системы искусственного интеллекта, а некоторые модели имеют тепловизионные камеры. Основатель Odd Systems Ярослав Ажнюк рассказал, что улучшить работу дронов Sting удалось благодаря тепловизионным камерам Kurbas-640-Alpha, которые оказались более устойчивыми к вибрациям и повышенной влажности.

Операционная высота дронов Sting — около 3 км. С начала лета 2025 года эти зенитные дроны-перехватчики обезвредили около 1 тыс. российских БпЛА (не реактивных).

Отметим, в ноябре в компании "Дикие Шершни" сообщили о рекорде скорости, установленном дроном Sting. Выяснилось, что беспилотник смогли разогнать до скорости 315 км/ч и он двигался, условно, быстрее поезда.

Напоминаем, в октябре 225 года росЗСМИ рассказали о собственном аналоге дрона-перехватчика Sting. 27 ноября правительство сообщило о новом производстве дронов-перехватчиков Octopus, которое построят в Британии: Фокус рассказал, сколько БпПЛА будут производить и сколько таких предприятий уже работает в Украине