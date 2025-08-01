Уничтожили десятки "Шахедов": раскрыты новые детали о БПЛА-перехватчиках Sting (фото)

Украинские дроны Sting, предназначенные для перехвата российских "Шахедов", используют тепловизионные камеры Kurbas от отечественного стартапа Odd Systems.

Related video

Камеры Kurbas-640-Alpha оказались эффективнее китайских аналогов Caddx, сообщил основатель Odd Systems Ярослав Ажнюк в соцсети X. Они обеспечивают лучшее качество изображения, надежнее при сильных вибрациях и более устойчивы к влаге.

"Десятки ирано-российских беспилотников уже были перехвачены украинскими солдатами с помощью перехватчиков Sting с от "Диких Шершней", оснащенных тепловизорами Kurbas-640-Alpha", — написал Ярослав Ажнюк.

Камера Курбас-640-Альфа

Что известно о перехватчиках Sting

О дронах Sting от компании "Дикие Шершни" впервые стало известно осенью прошлого года. Тогда разработчики рассказали, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км/ч и на высоте более 3 км.

БПЛА Стинг Фото: The Telegraph

Сообщалось, что Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, который включает боеголовку и камеру. Дрон управляется с помощью очков виртуальной реальности и оснащен системой наведения на основе искусственного интеллекта.

Позже "Дикие Шершни" также сообщили об успешном тестировании модифицированного перехватчика Sting. По данным компании, улучшенный БПЛА может летать вдвое дольше своего предшественника, при этом сохраняя скорость.

Напомним, одесское конструкторское бюро "Технари" разработало многоразовый реактивный дрон-перехватчик "Мангуст", способный сбивать "Шахеды".