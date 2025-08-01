Знищили десятки "Шахедів": розкрито нові деталі про БПЛА-перехоплювачі Sting (фото)

Українські дрони Sting, призначені для перехоплення російських «Шахедів», використовують тепловізійні камери Kurbas від вітчизняного стартапу Odd Systems.

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Камери Kurbas-640-Alpha виявилися ефективнішим за китайські аналоги Caddx, повідомив засновник Odd Systems Ярослав Ажнюк в соцмережі X. Вони забезпечують кращу якість зображення, надійніші за сильних вібрацій та більш стійкі до вологи.

"Десятки ірано-російських безпілотників вже були перехоплені українськими солдатами за допомогою перехоплювачів Sting з від "Диких Шершнів", оснащених тепловізорами Kurbas-640-Alpha", — написав Ярослав Ажнюк.

Камера Kurbas-640-Alpha

Що відомо про перехоплювачі Sting

Про дрони Sting від компанії "Дикі Шершні" вперше стало відомо осінню минулого року. Тоді розробники розповіли, що безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км/год і на висоті понад 3 км.

БПЛА Sting Фото: The Telegraph

Повідомлялось, що Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, який включає боєголовку та камеру. Дрон управляється за допомогою окулярів віртуальної реальності та оснащений системою наведення на основі штучного інтелекту.

Пізніше "Дикі Шершні" також повідомили про успішне тестування модифікованого перехоплювача Sting. За даними компанії, поліпшений БПЛА може літати вдвічі довше за свого попередника, водночас зберігаючи швидкість.

Нагадаємо, одеське конструкторське бюро "Технарі" розробило багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач "Мангуст", здатний збивати "Шахеди".