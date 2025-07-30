Один БПЛА проти десятка "Шахедів": для ЗСУ створили багаторазовий перехоплювач "Мангуст"

Одеське конструкторське бюро “Технарі” розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач для захисту від «Шахедів». Апарат отримав назву “Мангуст”.

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За задумом розробників, "Мангуст" підлітатиме до "Шахедів", стрілятиме дробовим зарядом у двигун або гвинт ворожого БПЛА, після чого продовжуватиме роботу або повертатиметься на дозаправлення і перезаряджання, розповів CEO "Технарів" Генадій Сульдін порталу Defender Media.

За його словами, завдяки реактивному двигуну "Мангуст" здатен розганятися до 300-310 км на годину. Безпілотник також здатен підійматися на 5000 м та виконувати бойові завдання в радіусі 12 км.

Окрім того, "Мангуст" отримав власну систему донаведення, яка орієнтується на теплове випромінювання "Шахедів". Дрон візуально фіксує ціль на відстані 800 м, а при наближенні на 150-200 м вмикається система автоматичного наведення. Після цього БПЛА знищує ціль в автоматичному режимі, не потребуючи участі оператора.

За підрахунками розробників, один "Мангуст" здатен знищити 10-12 "Шахедів". Вартість безпілотника не розголошується, однак, за словами Сульдіна, при такій ефективності цей багаторазовий БПЛА буде більш економічно вигідним, ніж дрони-камікадзе.

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"Технарі" вже завершили створення першої ескадрильї дронів-перехоплювачів – наразі компанія готується передавати прототипи у зенітно-ракетні бригади. Після бойових випробувань "Мангуст" поступить у серійне виробництво.

Нагадаємо, на німецькій виставці LandEuro 2025 було представлено дрон-перехоплювач AngryCat, розроблений українською компанією Venator Technologies.

Фокус також повідомляв, що український виробник дронів "Генерал Черешня" займається розробкою безпілотника для перехоплення російських "Шахедів".