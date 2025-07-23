Одні з найефективніших: дрони-перехоплювачі ексдиректора Google збивають 90% "Шахедів" РФ

Команда Шмідта розробила три типи безпілотників. Усі вони поєднують у собі штучний інтелект та сучасні безпілотні технології.

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Американський бізнесмен із технологій та інженер програмного забезпечення та колишній CEO Google Ерік Шмідт виробляє безпілотники для війни в Україні, зокрема перехоплювачі російських "Шахедів". Про це пише "Економічна правда".

Перша публічна згадка про його візити датується вереснем 2022 року, коли Ерік Шмідт мав зустріч в Києві з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і ексміністром оборони Олексієм Резніковим.

Загалом же більшість візитів Шмідта в Україну непублічні. Він не раз їздив на фронт до бригад, спілкувався з військовими, спостерігав за роботою операторів БпЛА.

На цей час відомо, що команда Шмідта розробила три типи безпілотників. Їхню назву не вказують в цілях безпеки, але йдеться про дрони-перехоплювачі, які найчастіше використовують проти російських дронів-камікадзе "Шахед" середньої дальності та дрони-камікадзе (FPV). Усі вони поєднують у собі штучний інтелект та сучасні безпілотні технології.

Джерела видання розповідають, що перехоплювачі Шмідта – один з найефективніших у боротьбі з ворожими дронами. На них припадає більшість збитих "Шахедів" дронами — близько 90%.

Серед них є дрони-камікадзе з вмонтованим ШІ, власною системою зв’язку, на яку не діє ворожий РЕБ.

Цими проєктами займаються кілька команд. Вони працюють в Україні, США та одній з країн ЄС. ШІ-рішення для дронів розробила українська команда. До підписання меморандуму з Міноборони Шмідт намагався приховувати свою діяльність у військовій сфері.

Утім, деякі українські виробники не радять повністю покладатися на технології американця. Вони побоюються, що бізнесмен витіснить їх з цього ринку. Втім, значна частина виробництва дронів Шмідта тримається на підрядах з українськими компаніями, які, зокрема, виготовляють корпуси.

Нагадаємо, що в Україні "Дикі шершні" розробили новий дрон-перехоплювач. Він здатен літати на вистоті в 11 кілометрів.

Також повідомлялося, що Україна замовила чотири моделі перехоплювачів "Шахедів".