Літає на висоті лайнера: в Україні "Дикі шершні" розробили новий дрон-перехоплювач (відео)

Дрон вже випробували, але поки що він офіційно не кодифікований.

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В Україні група "Дикі шершні" розробила новий дрон-перехоплювач. Він здатен літати на вистоті в 11 кілометрів. Про це повідомили самі розробники у соцмережах.

"Вгадайте на якій висоті наш некодифікований дрон?". 11 км — на таких висотах літають лайнери, і дрони Дикі Шершні Вони також опублікували відео висотного прильоту своєї нової розробки.

Як з оприлюднених кадрів з’ясував @Osinttechnical, політ відбувався в небі над Херсонщиною.

Деталей щодо інших можливостей дрона-перехоплювача та його характеристик "Дикі шершні" не розповіли.

Нагадаємо, що Центр спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України отримав у використання нові бронеавтомобілі "Новатор". Така колісна платформа надає підрозділам додаткової мобільності, а також здатна захистити від стрілецького озброєння, уламків та навіть мін.

Також повідомлялося, що в ЗСУ показали роботу нової вогнеметної системи "Сівалка". Вона може запускати 12 або, за іншими даними, 16 некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8. "Сівалка ВМ-8" має високу точність стрільби, яка становить 80 % влучань у коло 100 метрів у діаметрі, а також високу мобільність.