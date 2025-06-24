Засіває ворожі позиції ракетами: в ЗСУ показали роботу нової вогнеметної системи "Сівалка" (відео)

На Донеччині на Лиманському напрямку бійці 704-ї окремої бригади РХБ захисту продемонстрували в дії малу вогнеметну систему українського виробництва "Сівалка-ВМ8".

Related video

Про це повідомили на сторінці Командування сил підтримки ЗСУ.

На відео, опублікованому Командуванням, показано роботу цієї системи. "Сівалку" встановили на позашляхових. Звідти вона працює ракетами по позиціях ЗС РФ.

Сівалка-ВМ8: що відомо

"Сівалка-ВМ8" — українська вогнеметна система, що призначена для відстрілу некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8 із колісних транспортних засобів. Вона може запускати 12 або, за іншими даними, 16 некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8.

Блок для відстрілу НАР є з'ємним, у випадку потреби його можна зняти із пошкодженого шасі. Окрім цього, сам блок із направляючими обшитий додатковим сталевим захистом, що захищає систему у випадку влучання уламків від снарядів.

"Сівалка ВМ-8" має високу точність стрільби, яка становить 80 % попадань у коло 100 метрів у діаметрі, а також високу мобільність.

Орієнтовно максимальна дальність стрільби "Сівалка ВМ-8" становить приблизно 5 кілометрів.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER".

Також повідомлялося, що на початку червня в Брянській області в Росії було знищено ворожий ракетний комплекс ОТРК "Іскандер". Над знищенням ворожого розрахунку працювали Генштаб ЗСУ та СБУ.