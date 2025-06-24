Засіває ворожі позиції ракетами: в ЗСУ показали роботу нової вогнеметної системи "Сівалка" (відео)
На Донеччині на Лиманському напрямку бійці 704-ї окремої бригади РХБ захисту продемонстрували в дії малу вогнеметну систему українського виробництва "Сівалка-ВМ8".
Про це повідомили на сторінці Командування сил підтримки ЗСУ.
На відео, опублікованому Командуванням, показано роботу цієї системи. "Сівалку" встановили на позашляхових. Звідти вона працює ракетами по позиціях ЗС РФ.
Сівалка-ВМ8: що відомо
"Сівалка-ВМ8" — українська вогнеметна система, що призначена для відстрілу некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8 із колісних транспортних засобів. Вона може запускати 12 або, за іншими даними, 16 некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8.
Блок для відстрілу НАР є з'ємним, у випадку потреби його можна зняти із пошкодженого шасі. Окрім цього, сам блок із направляючими обшитий додатковим сталевим захистом, що захищає систему у випадку влучання уламків від снарядів.
"Сівалка ВМ-8" має високу точність стрільби, яка становить 80 % попадань у коло 100 метрів у діаметрі, а також високу мобільність.
Орієнтовно максимальна дальність стрільби "Сівалка ВМ-8" становить приблизно 5 кілометрів.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER".
Також повідомлялося, що на початку червня в Брянській області в Росії було знищено ворожий ракетний комплекс ОТРК "Іскандер". Над знищенням ворожого розрахунку працювали Генштаб ЗСУ та СБУ.