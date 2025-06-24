Засеивает вражеские позиции ракетами: в ВСУ показали работу новой огнеметной системы "Сеялка" (видео)

В Донецкой области на Лиманском направлении бойцы 704-й отдельной бригады РХБ защиты продемонстрировали в действии малую огнеметную систему украинского производства "Сеялка-ВМ8".

Related video

Об этом сообщили на странице Командования сил поддержки ВСУ.

На видео, опубликованном Командованием, показана работа этой системы. "Сеялку" установили на внедорожниках. Оттуда она работает ракетами по позициям ВС РФ.

Сеялка-ВМ8: что известно

"Сеялка-ВМ8" — украинская огнеметная система, предназначенная для отстрела неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с колесных транспортных средств. Она может запускать 12 или, по другим данным, 16 неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8.

Блок для отстрела НАР является съемным, в случае необходимости его можно снять с поврежденного шасси. Кроме этого, сам блок с направляющими обшит дополнительной стальной защитой, которая защищает систему в случае попадания обломков от снарядов.

"Сеялка ВМ-8" имеет высокую точность стрельбы, которая составляет 80% попаданий в круг 100 метров в диаметре, а также высокую мобильность.

Ориентировочно максимальная дальность стрельбы "Сеялки ВМ-8" составляет примерно 5 километров.

Напомним, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER".

Также сообщалось, что в начале июня в Брянской области в России был уничтожен вражеский ракетный комплекс ОТРК "Искандер". Над уничтожением вражеского расчета работали Генштаб ВСУ и СБУ.