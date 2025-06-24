Засеивает вражеские позиции ракетами: в ВСУ показали работу новой огнеметной системы "Сеялка" (видео)
В Донецкой области на Лиманском направлении бойцы 704-й отдельной бригады РХБ защиты продемонстрировали в действии малую огнеметную систему украинского производства "Сеялка-ВМ8".
Об этом сообщили на странице Командования сил поддержки ВСУ.
На видео, опубликованном Командованием, показана работа этой системы. "Сеялку" установили на внедорожниках. Оттуда она работает ракетами по позициям ВС РФ.
Сеялка-ВМ8: что известно
"Сеялка-ВМ8" — украинская огнеметная система, предназначенная для отстрела неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с колесных транспортных средств. Она может запускать 12 или, по другим данным, 16 неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8.
Блок для отстрела НАР является съемным, в случае необходимости его можно снять с поврежденного шасси. Кроме этого, сам блок с направляющими обшит дополнительной стальной защитой, которая защищает систему в случае попадания обломков от снарядов.
"Сеялка ВМ-8" имеет высокую точность стрельбы, которая составляет 80% попаданий в круг 100 метров в диаметре, а также высокую мобильность.
Ориентировочно максимальная дальность стрельбы "Сеялки ВМ-8" составляет примерно 5 километров.
Напомним, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER".
Также сообщалось, что в начале июня в Брянской области в России был уничтожен вражеский ракетный комплекс ОТРК "Искандер". Над уничтожением вражеского расчета работали Генштаб ВСУ и СБУ.