Пулестойкий и многозадачный: ВСУ получат нового робота "Спритника"

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER".

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Он имеет бронированный корпус и может выполнять несколько задач. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что при разработке роботизированного комплекса его производители учли опыт украинских воинов и сделали возможным, чтобы робот мог выполнять несколько задач одновременно.

"Спритник", именно так переводится название "DODGER" с английского, может использоваться как для решения широкого спектра логистических задач (в частности для эвакуации раненых с поля боя), так и для выполнения задач оперативного обеспечения — минирование определенных участков местности", — говорится в сообщении.

Робот имеет компактные размеры и невысокий "рост". Он может доставлять четверть тонны полезной нагрузки. Кроме того, "Спритник" имеет бронезащиту корпуса от пуль и обломков.

Напомним, что наземный роботизированный комплекс (НРК) эвакуировал тело бойца с поля боя. По дороге он получил попадание вражеского FPV-дрона, "пережил" несколько сбросов, а также наехал на противопехотную мину. Несмотря на это, экипаж выполнил задание.

Ранее в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей", который способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.