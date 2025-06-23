Кулестійкий і багатозадачний: ЗСУ отримають нового робота "Спритника"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER".

Related video

Він має броньований корпус і може виконувати кілька задач. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що під час розробки роботизованого комплексу його виробники врахували досвід українських воїнів і зробили можливим, аби робот міг виконувати кілька завдань одночасно.

"Спритник", саме так перекладається назва "DODGER" з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектра логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості", — йдеться в повідомленні.

Робот має компактні розміри і невисокого "зросту". Він може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, "Спритник" має бронезахист корпусу від куль та уламків.

Нагадаємо, що наземний роботизований комплекс (НРК) евакуював тіло бійця з поля бою. Дорогою він зазнав влучання ворожого FPV-дрону, "пережив" кілька скидів, а також наїхав на протипіхотну міну. Попри це, екіпаж виконав завдання.

Раніше що в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій", який здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.