Выдержал несколько сбросов и подрыв мины: робот ВСУ вывез с поля боя тело погибшего бойца (видео)

Из-за массового применения россиянами дронов на линии фронта для украинских защитников становится фактически невозможным передвижение даже на бронированной технике. Впрочем, недавно, бойцы 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" смогли провести эвакуацию тела погибшего собрата с помощью наземного роботизированного комплекса.

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Об этом рассказали на странице бригады в Телеграм и обнародовали видео этой операции.

Во время операции наземный роботизированный комплекс (НРК) подвергся попаданию вражеского FPV-дрона, "пережил" несколько сбросов, а также наехал на противопехотную мину. Несмотря на это, экипаж выполнил задачу — тело было эвакуировано.

Бойцы отмечают, что для них важно возвращать домой тела погибших побратимов, но со временем это становится все труднее делать.

"Еще не так давно в населенном пункте Красногорика мы осуществляли постоянные успешные эвакуации раненых бойцов с помощью НРК. Сегодня ситуация на фронте ухудшилась настолько, что даже такая эвакуация уже невозможна. Враг активно применяет FPV-дроны, постоянно минирует дороги, контролирует маршруты с воздуха", — рассказывают военные.

Они добавляют, что на сегодня даже уже фактически невозможно передвижение бронированной техникой. Оно сопровождается серьезным риском для жизни экипажа. Использование легких транспортных средств, в частности пикапов, практически невозможно из-за их чрезмерной уязвимости и высокой вероятности поражения.

"Это не единичные случаи, а системная угроза, которая напрямую влияет на медицинское обеспечение, снабжение, ротацию бойцов и сохранение жизни личного состава", — рассказали в пресс-службе подразделения.

Напомним, что недавно на Харьковском направлении бойцы "Хартии" успешно эвакуировали бойца, который получил ранение. Для этого использовали наземный роботизированный комплекс.

Ранее в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей", который способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.