Выдерживает подрыв 2 противотанковых мин: Украина показала нового робота-разминировщика (видео)

В Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей". Он способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, "Змей" разминирует самые сложные участки фронта, он выдерживает подрыв двух противотанковых мин и может выполнять задачи в различных условиях.

Робот — мобильный и многоразовый. "Змей" v1.2 создал участник Brave1 — Rovertech.

Главная задача — боевое разминирование. Он обезвреживает взрывчатку на заминированных участках фронта и очищает путь для пехоты и техники. Также робот участвует в гуманитарном разминировании Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины.

"Змей" в 40 раз дешевле в использовании, чем традиционное разминирование. Чтобы начать работу, надо всего три минуты, а для максимальной точности он работает в связке с дроном", — рассказал Михаил Федоров.

"Змей" легко преодолевает сложные природные преграды, будь то трава, кусты или леса. Он способен за день обследовать и очистить до 2,5 га площади. На это он тратит 6 литров топлива и 1,2 часа времени.

На обнародованном Михаилом Федоровым видео показана работа робота, в частности то, как после подрыва дым рассеивается и "Змей" продолжает свою работу

"Участники Brave1 уже создают инновации будущего, которые спасают жизни. Если есть идеи, которые помогут фронту, присоединяйтесь к Brave1 — государство поддержит", — пообещал министр.

Напомним, что бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik калибра 12,7. Сейчас они учатся на нем работать, чтобы потом применять его непосредственно на поле боя.

Также сообщалось, что ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства.