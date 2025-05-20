Провез 12 километров: робот эвакуировал с поля боя раненого бойца НГУ (видео)

На Харьковском направлении бойцы "Хартии" успешно эвакуировали бойца, который получил ранение. Для этого использовали наземный роботизированный комплекс.

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Об этом сообщили в пресс-службе 13-й бригады НГУ "Хартия" в телеграм.

В Харьковской области украинский защитник получил ранение и нуждался в медицинской помощи. Для его эвакуации собратья использовали наземный роботизированный комплекс. На обнародованном видео видно, как собратья укладывают раненого на носилки робота, а дальше его транспортирует к медикам роботизированная система, уезжая полевыми дорогами и полями.

Совместная операция подразделения НРК и батальона оперативной поддержки состоялась в полосе ответственности "Хартии" к северу от Харькова. Общая дистанция маршрута эвакуации составила 12 километров.

Наземный роботизированный комплекс успешно доставил раненого в группу эвакуации, откуда его доставили к врачам.

Напомним, что в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей". Он способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.

Также сообщалось, что бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ получили новый роботизированный комплекс TerMIT с установленным на нем пулеметом Canik калибра 12,7.