Провіз 12 кілометрів: робот евакуював з поля боя пораненого бійця НГУ (відео)

На Харківському напрямку бійці "Хартії" успішно евакуювали бійця, який отримав поранення. Для цього використали наземний роботизований комплекс.

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Про це повідомили у пресслужбі 13-ї бригади НГУ "Хартія" в телеграм.

В Харківській області український захисник отримав поранення і потребував медичної допомоги. Для його евакуації побратими використали наземний роботизований комплекс. На оприлюдненому відео видно, як побратими вкладають пораненого на ноші робота, а далі його транспортує до медиків роботизована система, їдучи польовими дорогами та полями.

Спільна операція підрозділу НРК та батальйону оперативної підтримки відбулася в смузі відповідальності "Хартії" на північ від Харкова. Загальна дистанція маршруту евакуації склала 12 кілометрів.

Наземний роботизований комплекс успішно доправив пораненого до групи евакуації, звідки його доставили до лікарів.

Нагадаємо, що в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій". Він здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.

Також повідомлялося, що бійці 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik калібру 12,7.