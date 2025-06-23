ВСУ уничтожили расчет ОТРК "Искандер" РФ: расследователи установили личности ликвидированных оккупантов

В начале июня в Брянской области в России был уничтожен вражеский ракетный комплекс ОТРК "Искандер". Над уничтожением вражеского расчета работали Генштаб ВСУ и СБУ.

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OSINT-аналитики смогли идентифицировать российских военнослужащих из состава уничтоженного ОТРК "Искандер". Об этом пишет пользователь Necro Mancer в сети Х, а также сайт "Потери.нет".

Одним из ликвидированных оккупантов стал старший лейтенант Иван Нерозин.

"Выпускник БНРской СОШ №36 и питерской МВАА, старлей с бездонными глазами Нерозин Иван Витальевич 1998 г.р. в ноябре 2022, как истинный патриот, изъявил желание встать на защиту Родины и 05/06/25 своим "Искандером" поймал превентивный ответ", — говорится в сообщении.

Нерозин был родом из Белгорода. После окончания школы поступил в Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.

Вторым идентифицированным российским оккупантом стал 45-летний Олег Сергеевич Подозеров из города Луга, Ленинградская область. Он имел звание подполковника и также входил в расчет ОТРК 26-й ракетной бригады (в/ч 54006). Также погиб 5 июня во время удара по расчету ОТРК "Искандер".

Как пишет "Милитарный", во время атаки на ОТРК "Искандер" в Брянской области погибли по меньшей мере 8 российских военных, еще 5 получили ранения.

Как сообщили в Генштабе, 5 июня бойцы ВСУ и СБУ попали по оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер", который находился в Брянской области России. Попали по ОТРК ракетой, из-за чего одна пусковая установка сдетонировала, а еще две — получили повреждения. Пусковые установки были обнаружены во время подготовки к удару по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно — Киеву.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский в своей вечерней сводке заявил, что были уничтожены 3 установки "Искандер". "Это было уничтожение просто убийц", — сказал он.