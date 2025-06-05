Силы обороны поразили под Брянском установки "Искандер", которые могли бить по Киеву, — Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ и СБУ попали по оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер", который находился в Брянской области России. Попали по ОТРК ракетой, из-за чего одна пусковая установка детонировала, а еще две — получили повреждения.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Генштаб сообщил об уничтожении ОТРК "Искандер"

Военные рассказали, что удар по вражеской технике был нанесен подразделениями Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны.

Поразили ОТРК "Искандер" (оперативно-тактический ракетный комплекс — ред.) ракетным ударом.

"Подразделение 26-й ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву", — говорится в сообщении Генштаба.

Военные уверяют, что благодаря эффективной разведке и слаженной работе цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две — с большой вероятностью получили повреждения. Результаты поражения уточняются.

А мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" добавил, что именно эти "Искандеры" в Брянской области атаковали Киев несколько недель назад.

Пост на мониторинговом Telegram-канале "Николаевский Ванек" Фото: скриншот

25 мая Россия обстреляла Киев и область. В селе Мархаловка была уничтожена целая улица.

Что такое ОТРК "Искандер"

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" был разработан на Коломенском КБ Машиностроения (КБМ) еще в 1988 году.

ОТРК "Искандер" Фото: military-arms

Минимальная дальность поражения цели: 50 км, максимальная дальность поражения цели: 500 км "Искандер-М".

"Искандер-М" — это баллистическая ракета, которая поднимается почти в стратосферу, откуда возвращается на высокой скорости.

Ракета для "Искандера" Фото: ТАСС

Напомним, Фокус писал о том, что российская промышленность способна ежемесячно изготавливать от 60 до 70 ракет "Искандер-М", которыми обстреливают Украину. Кроме того, военно-промышленный комплекс Российской Федерации успевает покрывать потребности в Х-101 и "Калибрах", а в арсеналах хранится почти 3 тысячи воздушных средств поражения.

Также Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М", начав использовать радиолокационные ловушки. Эти изменения могут уменьшить эффективность работы комплексов "Patriot".