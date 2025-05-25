Вторая атака за последние дни: РФ осуществила новый массированный обстрел Украины, какие последствия (фото)

В ночь на 25 мая ВС РФ осуществили комбинированную массированную атаку, использовав 367 средств воздушного поражения. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в результате чего сообщается о 13 погибших, среди которых трое детей, а также о 50 пострадавших в результате атаки россиян.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, российские военные запустили девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — Курская область, РФ) и 55 крылатых ракет Х-101 и "Калибр" с самолетов стратегической авиации Ту-95 и ТУ-160, а также морских носителей (места пусков — Саратовская область и акватория Черного моря), одну ракету Х-22 с самолета Ту-22М3 (из акватории Черного моря) и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Россияне применили 367 средств воздушного нападения (фото: Воздушные силы ВСУ/Telegram)

Также враг осуществил пуск 298-ми БпЛА различных типов из следующих локаций — Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

"По предварительным данным по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", две ракеты Х-59/69 локально потеряны. Также в результате боевой обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локально потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Там добавляют, что в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в 22 локациях в разных регионах Украины, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.

Последствия ночной атаки ВС РФ: что известно

В Киеве во время ночной атаки зафиксировано попадание в трех районах столицы — Голосеевском, Днепровском и Шевченковском. По данным ГСЧС, на данный момент известно о девяти пострадавших. В частности, в Голосеевском районе произошел пожар на фасаде 5-этажного общежития, а четверо человек пострадали, однако они отказались от госпитализации. В Днепровском районе поврежден 2-этажный частный дом, известно об одной пострадавшей. В Шевченковском районе столицы зафиксированы повреждения в результате атаки ВС РФ, три человека обратились за помощью к медикам.

Последствия обстрела столицы 25 мая (фото: ГСЧС Киева) Фото: ГСЧС

В Киевской области в результате ночной вражеской атаки известно о 4 погибших и 16 травмированных, среди них 3 детей. Спасатели сообщают, что в Обуховском районе из-за пожара в двух временных сооружениях погибли 2 человека, в Фастовском — 1 погибший, восемь пострадавших (среди них ребенок), в Бучанском — один погибший, один травмированный, пожар и разрушение дома. В Белоцерковском и Броварском районах сообщается о 6 травмированных (среди них — двое детей), а также повреждения и пожар в двух домах, разрушение каркасного цеха и пожара в двух складских помещениях.

Последствия атаки ВС РФ в Киевской области 25 мая (фото: ГСЧС) Последствия атаки ВС РФ в Киевской области 25 мая (фото: ГСЧС)

В Николаеве в результате вражеской атаки произошло попадание БПЛА в пятиэтажный жилой дом, после чего возник пожар. Начальник областной военна администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил, что по состоянию на утро известно о 77-летнем погибшем мужчине, пятеро ранены, состояние которых остается без изменений.

"ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте попадания в многоэтажку. Вероятно под завалами еще есть один человек", — сообщил глава Николаевской ОВА.

Последствия атаки в Николаеве (фото: Николаевская ОГА)

В Житомирской области в результате вражеской атаки сообщают о трех погибших детях в возрасте 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали спасатели. По сообщению спасателей, пока известно о 10 пострадавших, которые были госпитализированы.

Спасатели разбирают завалы на Житомирщине (фото: ГСЧС)

В Тернопольской и Хмельницкой областях также зафиксированы разрушения, погибшие и пострадавшие. В частности, в Хмельницкой области сообщается о четырех погибших, а пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии. Спасатели зафиксировали разрушение шести частных жилых домов, более 20 — повреждены.

Спасательные работы в Хмельницкой области после атаки ВС РФ (фото: ГСЧС) Спасательные работы в Хмельницкой области (фото: ГСЧС)

В Тернопольской области зафиксированного пожар на одном из промышленных объектов области после вражеской атаки. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией последствий, о пострадавших не сообщалось.

Спасатели тушат пожар В Тернопольской области (фото: ГСЧС)

Ранее стало известно, что ВС РФ массированно атаковали Украину. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в частности Киев и область, а также Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.

Впоследствии мэр Конотопа Семинихин рассказал о ночном обстреле города. В результате обстрела часть населенного пункта обесточена, зафиксированы попадания.