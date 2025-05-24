"Искандеры" и 245 БПЛА: ВС РФ массированно атаковали Украину, какие последствия (фото)

В ночь на 24 мая ВС РФ совершили атаку, использовав 264 средства воздушного поражения. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в частности Киев и область, а также Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, ВС РФ осуществили удар по Украине, использовав 14 баллистических ракет типа Искандер-М/KN-23 (районы пусков — Таганрог, Ейск, Брянск и территория временно оккупированного Крыма). Под обстрелом оказались город Киев, Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

Россияне применили 264 средства воздушного нападения (фото: Воздушные силы ВСУ/Telegram)

"В течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированого Крыма. Основное направление вражеской атаки — столица Украины, город Киев", — указывают в Воздушных силах.

Военные добавляют, что средствами ПВО было сбито шесть баллистических ракет, а также обезврежено 245 БпЛА: (128 — сбито, 117 — локально потеряны). Вследствие вражеской дроновой атаки пострадали шесть украинских регионов.

Последствия ночной атаки ВС РФ по столице и Киевской области

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что ночная атака на столицу была "одной из самых массированных комбинированных атак". По состоянию на 08:00 сообщалось о 15 пострадавших в пяти районах городах.

"В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал один человек и 5 авто. В Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов", — указал Ткаченко.

Начальник столичной ГВА добавляет, что в Соломенском районе зафиксировано возгорание на 4 и 5 этажах жилого дома. 7 человек пострадали, 1 — спасен. В то же время, в Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке, а возгорание — уже локализовано.

"В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на 3 этаже многоэтажки. Есть двое пострадавших. Сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на сейчас по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара", — указал Тимур Ткаченко.

Последствия атаки по жилому дому в Киеве (фото: Тимур Ткаченко/Telegram)

Наибольшие повреждения получила жилая многоэтажка в Оболонском районе столицы. По словам начальника МВА, вражеский дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах, после чего вспыхнул пожар.

"Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар ликвидирован. Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон", — сообщает начальник ГВА Киева.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник отметил, что по состоянию на 8:00 известно о трех пострадавших: двое в Броварском (54-летний мужчина и 50-летняя женщина были госпитализированы из-за осколочных ранений), одна женщина — в Бориспольском районе (43-летняя женщина также была госпитализирована из-за проникающего ранения бедра).

"Последствия атаки фиксируются в пяти районах области. В Бориспольском районе был поврежден частный дом, в Броварском районе — частный дом и автомобиль, в Обуховском — помещение магазина, в Бучанском — здание магазина, АЗС и предприятия", — указывает начальник Киевской ОГА.

Он добавляет, что в Вышгородском районе из-за последствий удара были повреждены два частных дома, хозяйственное здание и сервисный центр. Сейчас оперативные службы продолжают устранять последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Киев баллистикой и "Шахедами". Под атакой оказались разные районы столицы, в результате чего поднялись пожары и есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ ударили по Киеву десятками БпЛА. В результате массированного обстрела в разных районах столицы вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и торговый центр, а также известно о пострадавших.