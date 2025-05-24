Взрывы прогремели в разных районах: россияне комбинированно атаковали Киев баллистикой и "Шахедами"

Ночью 24 мая россияне нанесли комбинированный массированный удар по Киеву: ряд БпЛА типа "Шахед" и баллистические ракеты атаковали столицу, в результате чего поднялись пожары и есть пострадавшие. Под атакой оказались разные районы столицы.

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Фокус собрал информацию о комбинированном обстреле Киева ночью 24 мая.

Поздно вечером 23 мая в Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили о движении нескольких групп ударных БпЛА с разных направлений. "Шахеды" входили в воздушное пространство Украины с Сумщины и двигались в направлении Черниговщины, Полтавщины, группа вражеских БпЛА направлялась в направлении Киевской области.

Скриншот | сообщение о движении "Шахедов" Воздушных сил Украины

Около полуночи мэр Киева Виталий Кличко предупредил о движении около 20 ударных БпЛА в направлении столицы.

Около 00:40 часов в Киеве прогремели взрывы. Городской голова Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Около 01:00 часов в Киеве прогремели повторные взрывы — по данным мониторинговых каналов, ВС РФ запустили параллельно по столице баллистические ракеты. Пуск, предварительно, осуществлялся со стороны Брянска.

Вскоре в Киевской городской военной администрации и в мэрии сообщили о первых последствиях комбинированного удара по столице. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Шевченковском, Святошинском, Соломенском районах, также в Оболонском районе есть падение обломков баллистической ракеты.

Журналист Андрей Смолий сообщил, что в столице есть пожары в результате атаки.

Около 01:40 часов Кличко информировал, что в Киеве есть, предварительно, двое пострадавших в результате обстрела. Оба раненых из Днепровского района столицы.

Вскоре в мэрии и КГВА уточнили последствия комбинированной атаки по столице. Мэр сообщил о пожарах по нескольким адресам:

Соломенский район — пылает квартира в жилом доме;

Святошинский район — поднялся пожар в квартире жилого здания.

По данным КГВА, также пожар зафиксирован в Днепровском районе столицы: там горят первые и последние этажи жилого многоэтажного дома.

Новость дополняется...

Стоит отметить, что ВС РФ также атаковали столицу ударными БпЛА вечером 23 мая, в результате чего зафиксированы повреждения здания и автомобилей.

Напомним, 23 мая россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами.