В Одессе прогремели взрывы: город атаковали баллистикой

В пятницу, 23 мая, в Одессе прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале мониторинга вражеской авиации.

"Взрывы прогремели в пределах Одессы. Были применены 2х баллистические ракеты Искандер-М", — говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 14:10. После этого в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики с юга. Взрывы прогремели примерно в 14:12, пишет "Суспільне".

Как пишет местное издание, на месте прилета поднимается столб дыма. Предварительно враг атаковал портовую инфраструктуру баллистикой. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Отбой тревоги объявили в 14:44.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации провели необычную воздушную атаку на Одессу, во время которой применили новый тип беспилотников. Кроме того, заметили дроны-камикадзе "Шахед", которые ранее атаковали ночью, а теперь почему-то полетели в светлое время суток, заявил обозреватель.

Фокус также ранее писал, что Россия имеет цель захватить Одессу, однако это проблематично сделать военным путем. Поэтому единственным выходом для врага являются попытки расшатать ситуацию внутри этого региона.