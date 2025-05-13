Россия хочет захватить Одессу: экс-сотрудник СБУ объяснил, зачем Кремлю этот город и какие риски

Россия имеет цель захватить Одессу, однако это проблематично сделать военным путем. Поэтому единственным выходом для врага являются попытки расшатать ситуацию внутри этого региона.

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Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, пишет OBOZ.UA.

Иван Ступак добавил, что первоочередной целью захвата Одессы является лишение Украины выхода к морю, а вовсе не "освобождение" русскоязычного населения.

"Почему именно Одесса? Понятно, что их не интересует русскоязычное население. Они их убивают, им на них наплевать. Кремль хочет, во-первых, лишить Украину выхода к морю, во-вторых — забыть об аннексии Приднестровья, а в-третьих — создать угрозу для Евросоюза, НАТО", — отметил эксперт.

Ступак отметил, что агенты, которых подсылает Россия для разведки информации, являются достаточно неквалифицированными, а для более профессиональной реализации враждебных планов в Кремле не хватает ресурсов.

"Если еще пять лет назад можно было говорить о том, что эти планы плюс-минус относятся к земле, ведь АТО была, но люди ездили на оккупированные территории, железнодорожное сообщение было, и в Москве могли черпать информацию, то сейчас им приходится черпать информацию из ограниченных ресурсов. Такого доступа к власти в Украине, который был раньше, у них уже нет. На местах их агентура неквалифицированная. Какого-то безработного попросили, он пошел, что-то посмотрел... Это абсолютно не тот уровень", — пояснил бывший сотрудник СБУ.

Он сказал, что это должен быть уровень областной администрации, или Офиса президента, или Кабмина, или какого-то министерства. Иван Ступак думает, что у России есть планы захватить Одессу, но ресурсов для реализации нет.

На вопрос, эффективно ли украинские государственные органы власти очищены от агентов влияния Кремля сегодня, Ступак ответил, что достаточно эффективно, однако отметил, что такие люди еще есть. Среди них кто-то залег на дно, а против кого-то нет достоверных данных. В частности, есть лица, которых вербуют, это корректировщики, наводчики огня.

"Например, есть телеграм-бот "Типичная Одесса". Они просто неприкрыто собирают информацию о результатах прилетов по городу Одесса. Они говорят: бросайте нам все фото и видео, мы все прекрасно обрежем, никто не догадается. И там полная лента прилетов по Одессе. У него около 260 тысяч подписчиков. Я понимаю, что большая часть из них — жители Одессы и области. Но, если зайти в профиль этого канала, можно увидеть, что он зарегистрирован в Роскомнадзоре. Вот так они работают", — пояснил Ступак.

Напомним, поздно вечером 30 апреля и после полуночи Одессу массированно атаковали российские дроны: под ударом оказалась гражданская инфраструктура, повреждены жилые дома.

Фокус также писал, что даже если Россия согласится на режим прекращения огня, то он продлится не долго, поскольку ей это невыгодно сейчас с оперативно-тактической точки зрения. Она еще намерена захватить часть Донецкой области. В СНБО говорят, что президент РФ Владимир Путин планирует летнее наступление.