Росія хоче захопити Одесу: ексспівробітник СБУ пояснив, навіщо Кремлю це місто і які ризики

Росія має мету захопити Одесу, проте це проблематично зробити воєнним шляхом. Відтак єдиним виходом для ворога є спроби розхитати ситуацію всередині цього регіону.

Related video

Про це заявив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак, пише OBOZ.UA.

Іван Ступак додав, що першочерговою метою захоплення Одеси є позбавлення України виходу до моря, а зовсім не "звільнення" російськомовного населення.

"Чому саме Одеса? Зрозуміло, що їх не цікавить російськомовне населення. Вони їх вбивають, їм на них начхати. Кремль хоче, по-перше, позбавити Україну виходу до моря, по-друге – забути про анексію Придністров’я, а по-третє – створити загрозу для Євросоюзу, НАТО", – зазначив експерт.

Ступак наголосив, що агенти, яких підсилає Росія для розвідування інформації, є досить некваліфікованими, а для більш професійної реалізації ворожих планів у Кремлі бракує ресурсів.

"Якщо ще п’ять років тому можна було говорити про те, що ці плани плюс-мінус належать до землі, адже АТО була, але люди їздили на окуповані території, залізничне сполучення було, й у Москві могли черпати інформацію, то зараз їм доводиться черпати інформацію з обмежених ресурсів. Такого доступу до влади в Україні, який був раніше, в них уже немає. На місцях їхня агентура некваліфікована. Якогось безробітного попросили, він пішов, щось подивився… Це абсолютно не той рівень", – пояснив колишній співробітник СБУ.

Він сказав, що це має бути рівень обласної адміністрації, або Офісу президента, або Кабміну, або якогось міністерства. Іван Ступак думає, що в Росії є плани захопити Одесу, але ресурсів для реалізації немає.

На запитання, чи ефективно українські державні органи влади очищені від агентів впливу Кремля сьогодні, Ступак відповів, що досить ефективно, однак зазначив, що такі люди ще є. Серед них хтось заліг на дно, а проти когось немає достеменних даних. Зокрема, є особи, яких вербують, це коригувальники, навідники вогню.

"Наприклад, є телеграм-бот "Типичная Одесса". Вони просто неприховано збирають інформацію про результати прильотів по місту Одеса. Вони кажуть: кидайте нам усі фото й відео, ми все чудово обріжемо, ніхто не здогадається. І там повна стрічка прильотів по Одесі. У нього близько 260 тисяч підписників. Я розумію, що більша частина з них – жителі Одеси та області. Але, якщо зайти в профіль цього каналу, можна побачити, що він зареєстрований у Роскомнагляді. Ось так вони працюють", – пояснив Ступак.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 квітня та після опівночі Одесу масовано атакували російські дрони: під ударом опинилася цивільна інфраструктура, пошкоджені житлові будинки.

Фокус також писав, що навіть якщо Росія погодиться на режим припинення вогню, то він триватиме не довго, оскільки їй це невигідно зараз із оперативно-тактичної точки зору. Вона ще має намір захопити частину Донеччини. В РНБО кажуть, що президент РФ Володимир Путін планує літній наступ.