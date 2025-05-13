Літній наступ Росії: Херсонська та Сумська області — експерти розповіли, де чекати атак

Росія не погодиться на припинення вогню на тривалий час, оскільки їй це невигідно зараз із оперативно-тактичної точки зору. Вона ще має намір захопити частину Донеччини. В РНБО кажуть, що президент РФ Володимир Путін планує літній наступ.

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Путін планує влітку провести масштабний наступ

В РНБО пояснили відмову президента Росії Володимира Путіна від перемир’я. Він відмовився від переговорів, аби влітку провести новий наступ, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу", — написав він вранці.

Наступ РФ влітку може стати накривавішим

Західне видання Аtlantic Сouncil вважає, що оскільки мирна ініціатива під керівництвом США продовжує зазнавати невдачі, літні наступ РФ в Україні може стати одним із найкривавіших за всю війну. У найближчі місяці Росія сподівається розвинути прогрес для прориву на східному фронті, тоді як Україна прагне продемонструвати партнерам країни, що вона здатна зупинити військову машину Путіна та утримати лінію фронту.

Хоча Кремль наполягає на готовності до миру, події на полі бою свідчать про інше. За даними Міністерства оборони Великої Британії , Росія активізує свої наступальні операції та зазнала приблизно 160 000 втрат протягом перших чотирьох місяців поточного року, що є найбільшою кількістю втрат за цей період з початку повномасштабного вторгнення. Якщо ця тенденція збережеться протягом наступного бойового сезону, 2025 рік стане найсмертоноснішим роком війни з точки зору втрат росіян.

Російська стратегія продовжує спиратися на дороговартісні фронтальні атаки, але характер цих атак постійно змінюється. Російські війська зараз дедалі частіше використовують мотоцикли та інші імпровізовані транспортні засоби для просування невеликими групами та проникнення в оборонні лінії України. Ці атаки підтримуються ударними безпілотниками, КАБами та артилерією, що ускладнює для України направлення підкріплень до гарячих точок або надання медичної та інженерної підтримки. Кінцева мета — змусити українські тактичні сили відступити та просунутися далі вперед.

Де можна очікувати літній наступ РФ

Найважливіший дипломатичний момент війни

Як пише видання CNN європейські лідери не виключають, що переговори РФ з Україною не зможуть призвести до чогось змістовного, щоб змусити Москву призупинити війну, коли є сигнали, що вона готується до літнього наступу.

Зрештою, Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина та Польща зіткнулися з невеликим вибором: втрата терпіння адміністрацією Трампа, що може призвести до того, що Білий дім просто "піде собі". Це може призвести до того, що Сполучені Штати припинять допомогу Україні разом із їхніми зусиллями щодо мирного вирішення – що є потенційною катастрофою для європейської безпеки.

Очевидний величезний дипломатичний підйом минулого тижня, здійснений президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і, звичайно ж, самим президентом України Володимиром Зеленським, поставив Білий дім у становище, коли він був змушений підтримати пряму спробу Європи взяти під контроль результат найбільшої війни на континенті з 1940-х років.

Європа справді нав'язує Росії пропозицію, спочатку зроблену США та Україною – 30-денне безумовне припинення вогню, вперше запропоноване після двосторонньої зустрічі в Саудівській Аравії майже два місяці тому. Але вони також змушують Білий дім активізуватися, стежити за перемир'ям, а потім підтримати жорсткі наслідки – Макрон назвав їх "масовими санкціями" – якщо ініціатива провалиться.

"Це найважливіший дипломатичний момент війни. Але ціна бездіяльності – як це було в Європі 1930-х років – була вищою. Втрата терпіння Трампа щодо, мабуть, найскладнішого пункту свого портфеля, ймовірно, завдасть шкоди Києву більше, ніж Москві. Якщо Путін матиме ще два місяці, щоб розібратися на передовій Києва, Зеленський зіткнеться з ще однією жахливою зимою", — зазначає видання.

Чи може РФ почати великий наступ на правобережжя Херсонщини

ЗС РФ зараз не має достатніх сил та засобів, щоб великими силами форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але це не означає, що наступ не відбудеться взагалі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Він розповів, що на Херсонщині фактично щодня українські військові фіксують, як російські окупанти проводять "розвідувально-пошукові дії" та на одному-двох човнах намагаються перебратися через річку в острівній зоні та провести розвідку переднього краю ЗСУ.

Владислав Волошин говорить, що українська розвідка на цей момент не виявила достатньо сил та засобів противника для проведення масштабного форсування та висадки десанту росіян на правому березі Дніпра.

"Тут потрібна велика штурмова операція, а для її проведення необхідно зібрати багато сил та засобів. Сховати таке скупчення від сучасних засобів розвідки майже неможливо. Тому великої загрози найближчим часом не очікується. Проте противник доволі підступний, і говорити, що загрози щодо проведення форсувальної операції немає взагалі, я б не поспішав", — наголосив Волошин.

Малоймовірно, що РФ зможе наступати на Запоріжжі, але може вдарити на Сумщині

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде в коментарі Фокусу вважає, що поведінка Російської Федерації щодо переговорів свідчить про те, що Росія не відійшла від своєї головної мети в цій війні — капітуляції України, і у цьому ключі багато ставить у цій війні на весняно-літню компанію, щоб досягти своєї мети.

"Натомість ми бачимо, що українські моніторингові канали говорять про те, що в Росії посилюються мобілізаційні процеси. Швидше за все, з великою ймовірністю накопичити РФ великі сили та засоби на Запорізькому напрямі буде проблематично. Там сильна зона і приховати велику кількість військ там буде важко. На Херсонщині потрібно буде переправлятися через Дніпро, також дуже проблематично. Накопичити велику кількість засобів та військ швидше за все буде можливим у Сумській області, де вони зможуть на своїй території у певних місцях збирати сили та кошти", — зазначив він.

Агіль Рустамзаде додав, що зараз помітно, що йде активізація наступальних дій на Сумському напрямку, а також, на всьому східному фронті є активізація.

"За декількома напрямками ми бачимо постійну тенденцію зростання наступальних дій. Але якими силами Російська Федерація захоче провести наступальну операцію, поки що сказати складно. Ймовірно, що наступ буде за кількома напрямками. За 2 роки наступальних операцій РФ вважає за краще не формувати ударний кулак на одному напрямку, а розпорошувати та атакувати по кількох напрямках", — сказав експерт.

РФ може готувати наступ в Херсонській і Сумській областях

Намагатимуться прорвати оборону ЗСУ на Запоріжжі і розвивати наступ на Херсонщині

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса — полковник ЗСУ, екскомандир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вважає, що Росія і далі продовжуватиме наступ на території України і в короткостроковій перспективі має кілька цілей.

"Я думаю, у найближчий перспективі противник буде зосереджувати увагу, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей для створення буферної зони, як вони її називають, на території України, вздовж кордонів у Харківській та Сумській областях. З високою ймовірністю будуть намагатися пробити оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю будуть розвивати наступ з форсуванням водної перешкоди в Херсонській області", — сказав в коментарі Армія TV Павло Паліса.

Павло Паліса: "У найближчий перспективі противник буде зосереджувати увагу, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей для створення буферної зони"

Втрати росіян в Україні

Між тим Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив втрати ЗС РФ в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення

Особовий склад– 965 890 (+ 1310 ) ,

Танки – 10 792 (+ 2 ) одиниці,

APV – 22, 446 ( +6 ) одиниць ,

Артилерійські системи – 27 670 (+ 3 3) одиниць,

РСЗВ – 13 81 (+ 1 ) одиниць ,

Системи ППО – 1159 (+1) одиниць,

Літаки – 372 (+0) одиниць,

Гелікоптери – 335 (+0) одиниць,

Оперативно-тактичний рівень БПЛА – 35 537 (+ 55 ) одиниць,

Крилаті ракети – 3 197 (+ 0 ) одиниць,

Човни / військові кораблі – 28 (+0) одиниць,

Підводні човни – 1 (+0),

Спеціальне обладнання – 3,8 7 8 (+ 3 ) одиниць,

Транспортні засоби та паливні баки – 4 7 947 (+ 117 ) одиниць.

Втрати ЗС РФ в Україні

Нагадаємо, що у порівнянні з даними за 10 травня за однакової кількості штурмів суттєво зросла кількість втрат ЗС РФ на Покровському напрямку, де за 11 травня Збройним силам України вдалося ліквідувати понад три сотні окупантів та низку одиниць техніки. Українські захисники також зупинили 38 штурмів ЗС РФ.