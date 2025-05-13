Летнее наступление России: Херсонская и Сумская области — эксперты рассказали, где ждать атак

Россия не согласится на прекращение огня на длительное время, поскольку ей это невыгодно сейчас с оперативно-тактической точки зрения. Она еще намерена захватить часть Донецкой области. В СНБО говорят, что президент РФ Владимир Путин планирует летнее наступление.

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Путин планирует летом провести масштабное наступление

В СНБО объяснили отказ президента России Владимира Путина от перемирия. Он отказался от переговоров, чтобы летом провести новое наступление, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", — написал он утром.

Наступление РФ летом может стать более накрывающим

Западное издание АтІаптіс СоцпсіІ считает, что поскольку мирная инициатива под руководством США продолжает терпеть неудачу, летние наступление РФ в Украине может стать одним из самых кровавых за всю войну. В ближайшие месяцы Россия надеется развить прогресс для прорыва на восточном фронте, тогда как Украина стремится продемонстрировать партнерам страны, что она способна остановить военную машину Путина и удержать линию фронта.

Хотя Кремль настаивает на готовности к миру, события на поле боя свидетельствуют о другом. По данным Министерства обороны Великобритании, Россия активизирует свои наступательные операции и понесла примерно 160 000 потерь в течение первых четырех месяцев текущего года, что является наибольшим количеством потерь за этот период с начала полномасштабного вторжения. Если эта тенденция сохранится в течение следующего боевого сезона, 2025 год станет самым смертоносным годом войны с точки зрения потерь россиян.

Российская стратегия продолжает опираться на дорогостоящие фронтальные атаки, но характер этих атак постоянно меняется. Российские войска сейчас все чаще используют мотоциклы и другие импровизированные транспортные средства для продвижения небольшими группами и проникновения в оборонительные линии Украины. Эти атаки поддерживаются ударными беспилотниками, КАБами и артиллерией, что затрудняет для Украины направление подкреплений в горячие точки или предоставление медицинской и инженерной поддержки. Конечная цель — заставить украинские тактические силы отступить и продвинуться дальше вперед.

Где можно ожидать летнее наступление РФ

Важнейший дипломатический момент войны

Как пишет издание CNN европейские лидеры не исключают, что переговоры РФ с Украиной не смогут привести к чему-то содержательному, чтобы заставить Москву приостановить войну, когда есть сигналы, что она готовится к летнему наступлению.

В конце концов, Украина, Франция, Великобритания, Германия и Польша столкнулись с небольшим выбором: потеря терпения администрацией Трампа, что может привести к тому, что Белый дом просто "уйдет". Это может привести к тому, что Соединенные Штаты прекратят помощь Украине вместе с их усилиями по мирному решению — что является потенциальной катастрофой для европейской безопасности.

Очевидный огромный дипломатический подъем на прошлой неделе, осуществленный президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и, конечно же, самим президентом Украины Владимиром Зеленским, поставил Белый дом в положение, когда он был вынужден поддержать прямую попытку Европы взять под контроль исход крупнейшей войны на континенте с 1940-х годов.

Европа действительно навязывает России предложение, первоначально сделанное США и Украиной — 30-дневное безусловное прекращение огня, впервые предложенное после двусторонней встречи в Саудовской Аравии почти два месяца назад. Но они также заставляют Белый дом активизироваться, следить за перемирием, а затем поддержать жесткие последствия — Макрон назвал их "массовыми санкциями" — если инициатива провалится.

"Это важнейший дипломатический момент войны. Но цена бездействия — как это было в Европе 1930-х годов — была выше. Потеря терпения Трампа в отношении, пожалуй, самого сложного пункта своего портфеля, вероятно, нанесет ущерб Киеву больше, чем Москве. Если Путин будет иметь еще два месяца, чтобы разобраться на передовой Киева, Зеленский столкнется с еще одной ужасной зимой", — отмечает издание.

Может ли РФ начать большое наступление на правобережье Херсонщины

ВС РФ сейчас не имеет достаточных сил и средств, чтобы большими силами форсировать реку Днепр на Херсонщине, но это не значит, что наступление не произойдет вообще. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Он рассказал, что на Херсонщине фактически ежедневно украинские военные фиксируют, как российские оккупанты проводят "разведывательно-поисковые действия" и на одной-двух лодках пытаются перебраться через реку в островной зоне и провести разведку переднего края ВСУ.

Владислав Волошин говорит, что украинская разведка на данный момент не обнаружила достаточно сил и средств противника для проведения масштабного форсирования и высадки десанта россиян на правом берегу Днепра.

"Здесь нужна большая штурмовая операция, а для ее проведения необходимо собрать много сил и средств. Спрятать такое скопление от современных средств разведки почти невозможно. Поэтому большой угрозы в ближайшее время не ожидается. Однако противник довольно коварный, и говорить, что угрозы о проведении форсировочной операции нет вообще, я бы не спешил", — подчеркнул Волошин.

Маловероятно, что РФ сможет наступать на Запорожье, но может ударить на Сумщине

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в комментарии Фокусу считает, что поведение Российской Федерации в отношении переговоров свидетельствует о том, что Россия не отошла от своей главной цели в этой войне — капитуляции Украины, и в этом ключе многое ставит в этой войне на весенне-летнюю компанию, чтобы достичь своей цели.

"Зато мы видим, что украинские мониторинговые каналы говорят о том, что в России усиливаются мобилизационные процессы. Скорее всего, с большой вероятностью накопить РФ большие силы и средства на Запорожском направлении будет проблематично. Там сильная зона и скрыть большое количество войск там будет трудно. На Херсонщине нужно будет переправляться через Днепр, также очень проблематично. Накопить большое количество средств и войск скорее всего будет возможным в Сумской области, где они смогут на своей территории в определенных местах собирать силы и средства", — отметил он.

Агиль Рустамзаде добавил, что сейчас заметно, что идет активизация наступательных действий на Сумском направлении, а также, на всем восточном фронте есть активизация.

"По нескольким направлениям мы видим постоянную тенденцию роста наступательных действий. Но какими силами Российская Федерация захочет провести наступательную операцию, пока сказать сложно. Вероятно, что наступление будет по нескольким направлениям. За 2 года наступательных операций РФ предпочитает не формировать ударный кулак на одном направлении, а распылять и атаковать по нескольким направлениям", — сказал эксперт.

РФ может готовить наступление в Херсонской и Сумской областях

Будут пытаться прорвать оборону ВСУ на Запорожье и развивать наступление на Херсонщине

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса — полковник ВСУ, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" считает, что Россия и дальше будет продолжать наступление на территории Украины и в краткосрочной перспективе имеет несколько целей.

"Я думаю, в ближайший перспективе противник будет сосредотачивать внимание, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей для создания буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины, вдоль границ в Харьковской и Сумской областях. С высокой вероятностью будут пытаться пробить оборону на Запорожском направлении. И с большой вероятностью будут развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", - сказал в комментарии Армия TV Павел Палиса.

Павел Палиса: "В ближайший перспективе противник будет сосредотачивать внимание, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей для создания буферной зоны"

Потери россиян в Украине

Между тем Генеральный штаб ВСУ обнародовал потери ВС РФ в Украине с начала полномасштабного российского вторжения

Личный состав- 965 890 (+1310) ,

Танки — 10 792 (+2) единицы,

APV — 22, 446 (+6) единиц,

Артиллерийские системы — 27 670 (+3 3 3) единиц,

РСЗО — 13 81 (+1) единиц,

Системы ПВО — 1159 (+1) единиц,

Самолеты — 372 (+0) единиц,

Вертолеты — 335 (+0) единиц,

Оперативно-тактический уровень БПЛА — 35 537 (+55) единиц,

Крылатые ракеты — 3 197 (+0) единиц,

Лодки / военные корабли — 28 (+0) единиц,

Подводные лодки — 1 (+0),

Специальное оборудование — 3,8 7 8 (+3) единиц,

Транспортные средства и топливные баки — 4 7 947 (+117) единиц.

Потери ВС РФ в Украине

Напомним, что по сравнению с данными за 10 мая при одинаковом количестве штурмов существенно возросло количество потерь ВС РФ на Покровском направлении, где за 11 мая Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать более трех сотен оккупантов и ряд единиц техники. Украинские защитники также остановили 38 штурмов ВС РФ.