Сотни военных, артиллерийские системы и пункт управления БпЛА: у ВС РФ выросли потери на одном из направлений

По сравнению с данными за 10 мая при одинаковом количестве штурмов существенно возросло количество потерь военных российской армии на Покровском направлении, где за 11 мая Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать более трех сотен оккупантов и ряд единиц техники. Украинские защитники также остановили 38 штурмов ВС РФ.

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Об обновлении ситуации на фронте рассказали в вечерней сводке Генштаба ВСУ, обнародованной в Facebook.

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте на сегодня: противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. В течение 11 мая ВС РФ атаковали в направлении 12 населенных пунктов на этом направлении, ряд боевых столкновений продолжается до сих пор.

В то же время на Покровском направлении ВС РФ несут существенные потери, особенно в живой силе.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 368 оккупантов, из них 193 — безвозвратно", — отчитываются в Генштабе ВСУ.

Кроме того, усилиями ВСУ ликвидирована военная техника ВС РФ на Покровском направлении:

5 боевых бронированных машин — уничтожено, еще 1 — повреждено;

1 артиллерийскую систему — уничтожено, еще 4 — повреждены;

1 автомобиль — уничтожен, еще 1 — поврежден;

15 мотоциклов — уничтожено, еще 4 — повреждены;

уничтожена единица специальной техники;

уничтожен пункт управления БпЛА.

Стоит заметить, что количество потерь ВС РФ на Покровском направлении выросло по сравнению с данными за предыдущие дни. Так, 10 мая при таком же количестве штурмов россияне потеряли 69 солдат, а ранены были 32 оккупанта.

В течение суток 9 мая ситуация с потерями ВС РФ на Покровском направлении тоже существенно отличалась: тогда ВСУ ликвидировали около сотни оккупантов при большем количестве штурмов — 51.

Покровское направление — одно из приоритетных для ВС РФ

Аналитики проекта DeepState в своем обзоре ситуации на фронте сообщали 9 мая, что одним из приоритетных для россиян остается именно это направление.

"Одним из приоритетов на сегодня является Покровск-Мирноград, где сначала кацапы имели успехи, а потом погрязли в боях, испытывая проблемы, которые созданы украинскими бойцами в ходе тяжелой ежедневной работы", — отметили обозреватели.

На Покровском направлении одной из целей ВС РФ является Константиновка, в направлении которой аналитики DeepState 11 мая фиксировали продвижение врага.

Напомним, 11 мая в российском Рыльске, вероятно, был атакован пункт дислокации 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, как сообщили OSINT-аналитики.