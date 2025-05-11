ВС РФ имели успехи возле Константиновки и еще двух населенных пунктов: обновления на фронте, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях. ВС РФ не оставляют попыток прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки, которая является одной из целей захвата врага на пути к полной оккупации Донецкой области.

Related video

Об обновлении ситуации на фронте рассказали в Telegram-канале проекта DeepState вечером 10 мая.

"Враг продвинулся возле Макеевки, Александрополя и Разлива", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении ВС РФ имели успехи в районе села Макеевка Сватовского района Луганской области

DeepState | ситуация возле Макеевки

Покровское направление: ВС РФ смогли продвинуться в районе села Александрополь Константиновского района Донецкой области. Там россияне движутся в северо-восточном направлении, в сторону самой Константиновки.

DeepState | ситуация возле Александрополя

На Новопавловском направлении ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Разлив Великоновоселковского района Донецкой области.

DeepState | ситуация возле Разлива

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 10 мая указано, что всего за прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным трехдневное "перемирие" по случаю Дня победы. Российская армия осуществила почти 3000 позиций украинских военных.

"Горячей" остается ситуация на Покровском направлении: там в течение суток противник совершил 38 штурмов. На этом же направлении российская армия несет потери как в живой силе, так и в военной технике: всего было ликвидировано около 70 военных ВС РФ.

Новопавловское направление также остается важным для российской армии. Там в течение суток ВС РФ 13 раз пытались прорвать оборону в направлении нескольких населенных пунктов.

Напомним, 9 мая аналитики DeepState рассказали о намерениях ВС РФ захватить Донецкую область полностью, а также вероятность наступления на Днепропетровскую область.

Также 7 мая в канале бригады "Спартан" поделились кадрами, как ВС РФ пытались подобраться к позициям НГУ вплавь.