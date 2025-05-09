"Не стояло прямых задач": в DeepState рассказали о приближении ВС РФ к Днепропетровщине (карта)

Российская армия приближается к Днепропетровщине, и, несмотря на отсутствие прямых приказов наступать на регион, вполне может это сделать. Однако перед этим ВС РФ имеют целью захват "сотен сел и городков", в частности Константиновки в Донецкой области, считают аналитики. Только на Покровском направлении в течение суток россияне пытались 51 раз прорвать оборону.

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О рисках приближения россиян к границам Днепропетровской области в Telegram-канале проекта DeepState рассказали вечером 9 мая.

"Как нам известно, у врага не стояло прямых задач осуществлять наступление на Днепропетровщину, где должно было бы быть применено большое количество ресурсов. Но воспользоваться возможностью после достижения границ Донецкой области они могут, и, скорее всего, это сделают — стоит лишь понимать, как именно", — считают аналитики.

По их утверждениям, сейчас основная глобальная цель российской армии — полная оккупация Донецкой области. В ходе достижения этой цели ВС РФ имеют перед собой тактические и локальные задачи с установленными дедлайнами и порядком применения сил на поле боя.

DeepState | ситуация в Донецкой области и вблизи Днепропетровщины

По оценке аналитиков, сейчас одним из приоритетных отрезков для российской армии является Покровск-Мирноград, хотя и здесь ВС РФ столкнулись с проблемами: представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного" 6 мая рассказал, что россияне пытались обойти Покровск, однако это им не удалось. Тем не менее, отмечалось, что до границы с Днепропетровской областью у ВС РФ осталось 3 километра.

Также аналитики отметили, что перед россиянами в будущем стоят цели по захвату "сотен сел и городков". Также речь идет о Торецке, Часов Яр, Покровск, Мирноград, а дальше Константиновка, Славянск, Краматорск, Сиверск и Лиман.

В то же время в DeepState не исключают, что наступление на Днепропетровскую область может быть частью информационной войны, которую ведет Россия. Она может использовать такой инфоповод для усиления позиций и влияния на украинцев.

Ситуация в Донецкой области: что говорят в Генштабе ВСУ

В Донецкой области российская армия не оставляет попыток прорвать украинскую оборону: только на Покровском направлении ВС РФ 51 раз осуществляли такие попытки в районе 13 населенных пунктов и в направлении 5, как свидетельствует сводка Генштаба ВСУ, обнародованная вечером 9 мая.

ВС РФ также продолжают атаковать на Новопавловском направлении: там они 30 раз пытались прорвать оборону.

На Краматорском, Торецком и Лиманском направлениях российская армия осуществляла от 10 до 17 атак.

Напомним, 6 мая майор ВСУ Сергей Чучула рассказал, действительно ли россияне намерены выйти на административные границы Днепропетровской области.

В то же время 6 мая ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, вернув некоторые позиции.