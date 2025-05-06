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ВСУ стабилизировали ситуацию на Покровском направлении и вернули некоторые позиции

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ВСУ стабилизировали ситуацию на Покровском направлении

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, а иногда даже перехватили инициативу. Впрочем, направление и дальше остается одним из самых сложных, а до границы с Днепропетровщиной врагу местами осталось менее 5 километров.

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ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, а кое-где даже перехватили инициативу. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, это удалось сделать усилиями 425-го отдельного штурмового полка "Скала", который применяет тактику активной обороны и уничтожает российских оккупантов.

"Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском", — рассказал Сырский.

Александр Сырский награждает бойцов полка "Скала" Fullscreen
Александр Сырский награждает бойцов полка "Скала"

Также главнокомандующий доложил, что во время своей рабочей поездки наградил военнослужащих 425 полка почетными знаками отличия.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 мая сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

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Удачное держится, а ВС РФ штурмуют Котляровку и захватили часть Лысовки

Как сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной" 6 мая, на Покровском направлении, по его информации, район Удачного единственный который держится и не подпускает противника к границам.

"Бойцы держат оборону и не дают врагу двигаться. Также р*саки работают дронами по переднему краю Котлиного возле железной дороги, пытаются мелкими группами просочиться в село и установить контроль, наша пехота отражает штурм. Так же, пытаемся держать контроль на подступах к Покровску, районы Зверево-Песчаное и севернее Шевченко", — рассказал он.

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"Мучной" отметил, что эти участки остаются сложными, противник обстреливает город, под удары попали район швейной фабрики, ул. Железнодорожная и возле рынка.

"В районе Лысовки продолжается боевая работа, враг из села не выбит и об установлении как-то контроля не идет речь, р*саки находятся в восточной части, северной и часть сидит в южной.

Напомним, что российские оккупанты на Херсонщине планируют масштабную десантную операцию для форсирования реки Днепр. Они стянули уже около 300 лодок.