ВСУ стабилизировали ситуацию на Покровском направлении и вернули некоторые позиции

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, а иногда даже перехватили инициативу. Впрочем, направление и дальше остается одним из самых сложных, а до границы с Днепропетровщиной врагу местами осталось менее 5 километров.

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ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении

Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, а кое-где даже перехватили инициативу. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, это удалось сделать усилиями 425-го отдельного штурмового полка "Скала", который применяет тактику активной обороны и уничтожает российских оккупантов.

"Усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском", — рассказал Сырский.

Александр Сырский награждает бойцов полка "Скала"

Также главнокомандующий доложил, что во время своей рабочей поездки наградил военнослужащих 425 полка почетными знаками отличия.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 мая сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

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Как сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной" 6 мая, на Покровском направлении, по его информации, район Удачного единственный который держится и не подпускает противника к границам.

"Бойцы держат оборону и не дают врагу двигаться. Также р*саки работают дронами по переднему краю Котлиного возле железной дороги, пытаются мелкими группами просочиться в село и установить контроль, наша пехота отражает штурм. Так же, пытаемся держать контроль на подступах к Покровску, районы Зверево-Песчаное и севернее Шевченко", — рассказал он.

"Мучной" отметил, что эти участки остаются сложными, противник обстреливает город, под удары попали район швейной фабрики, ул. Железнодорожная и возле рынка.

"В районе Лысовки продолжается боевая работа, враг из села не выбит и об установлении как-то контроля не идет речь, р*саки находятся в восточной части, северной и часть сидит в южной.

Напомним, что российские оккупанты на Херсонщине планируют масштабную десантную операцию для форсирования реки Днепр. Они стянули уже около 300 лодок.