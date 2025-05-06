Стянули 300 лодок: ВС РФ готовят десантную операцию на Херсонщине, — НГУ

Российские оккупанты на Херсонщине планируют масштабную десантную операцию для форсирования реки Днепр. Они стянули уже около 300 лодок.

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Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ Юрий Ткачук.

"Активность врага оживилась. Он начинает подготовку к десантной операции. Сотни лодок. Речь шла о 300", — рассказал он.

По его словам, бойцы заметили подготовку к десантной операции, а также пресекают попытки ВС РФ высаживать десант на острова, которые контролируют Силы обороны Украины.

По словам Юрия Ткачука, ВС РФ имеют целью установить контроль над Херсонщиной и Николаевщиной. Сейчас есть постоянное движение техники на Кинбурнской косе — там постоянно появляются вражеские автомобили и системы РСЗО, откуда наносятся удары по Николаевщине, в частности, по городу Очаков.

Впрочем, бойцам корпуса морской пехоты ВСУ удается систематически уничтожать вражескую технику на Кинбурнской косе.

"Захват островов позволит оккупантам расширить зону поражения для дронов и минометов", — говорит офицер водолазного отряда "ОМЕГА" НГУ.

Напомним, что на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты настолько сильно обшивают свою технику листами дополнительной защиты, что бойцам Сил обороны теперь трудно отличить, что именно к ним едет.

Также 5 мая сообщалось, что на разных участках до границы с Днепропетровщиной противнику остается до 5 километров. По новой тактике противник одновременно начинает штурмовые действия на 5-6 участках.