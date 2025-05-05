"Едет все квадратное": как ВС РФ усложняют работу ВСУ на Покровском направлении

Российские оккупанты на Покровском направлении настолько обшивают свою технику листами дополнительной защиты, что бойцам Сил обороны теперь трудно отличить, что именно к ним едет.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказала начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Антонюк.

По ее словам, штурмы на вверенном им участке не останавливаются. Оккупанты три дня подряд могут штурмовать, а затем следует относительно "выходной". В целом россияне применяют пехоту, но иногда подключают и технику — БМП, танки, боевые бронированные машины.

Несколько дней назад бойцы 117-й бригады отбили тяжелый механизированный штурм. На позиции ВСУ ВС РФ пытались прорваться большим количеством "железа".

"Это БМП, МТЛБ или бронированные машины. Также танки Т-72. Их очень трудно распознать, потому что они обваривают их мангалами. Это железо. Также закрепляют разной резиной, поэтому трудно узнать, оно едет все квадратное", — рассказала начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Она добавила, что только когда FPV-дрон, или дрон со сбросом, который зажигает эту технику приближается к ней, только после этого можно распознать, что именно "ехало в нашем направлении".

Напомним, что 5 мая оккупанты сообщили о якобы переброске танков по железной дороге в Украину. Военный эксперт Александр Коваленко назвал это фейком и попыткой РФ показать бесконечность у нее бронированной техники.