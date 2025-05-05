"Эпическое" летнее наступление: эксперт объяснил, зачем РФ распространяет видео об эшелоне танков (видео)

5 мая российские телеграм-каналы распространили видео эшелона с танками ВС РФ, что, в свою очередь, не осталось без внимания украинских журналистов. На кадрах снято, как танки Т-62М и Т-62МВ, якобы перебрасывают в Украину.

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Видео этих танков датировано еще 2022 годом, а показали его для того, чтобы убедить россиян в непрерывной поставке на фронт. Об этом в своем телеграм-канале написал военный эксперт Александр Коваленко.

"Фейк о бесконечном эшелоне с российскими танками в Украину. По социальным сетям и другим площадкам разносится видео мая 2022 года. Видимо, какие-то российские носители 47-й хромосомы решили использовать в мае, накануне 9 числа всероссийского фетиша для повышения внимания к поставкам ОБТ в зону БД", — говорит эксперт.

Он отметил, что старое видео может распространяться с целью информационно, создать видимость поставок одновременно с большим количеством, и что российские танки не заканчиваются.

"Заканчиваются. Да. И то, что в мае 2025 года используют для интеграции в наше информационное пространство видео с танками мая 2022 года, накануне их, якобы "эпического" летнего наступления, стоит понимать, чего от них ждать", — написал Александр Коваленко.

Напомним, что 5 мая в украинском информпространстве появилась информация об эшелоне устаревших танков, которые РФ якобы перебрасывает на передовую.