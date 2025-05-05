"Епічний" літній наступ: експерт пояснив, навіщо РФ поширює відео про ешелон танків (відео)

5 травня російські телеграм-канали поширили відео ешелону з танками ЗС РФ, що, зокрема, не залишилося поза увагою українських журналістів. На кадрах зафільмовано, як танки Т-62М і Т-62МВ, нібито перекидають в Україну.

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Відео цих танків датоване ще 2022 роком, а показали його задля того, щоб переконати росіян у безперервному постачанні на фронт. Про це в своєму телеграм-каналі написав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Фейк про нескінченний ешелон із російськими танками в Україну. По соціальним мережам та іншим майданчикам розноситься відео травня 2022 року. Мабуть, якісь російські носії 47-ї хромосоми вирішили використовувати в травні, напередодні 9 числа всеросійського фетишу для підвищення уваги до постачання ОБТ до зони БД", — говорить експерт.

Він зауважив, що старе відео може розповсюджуватися з метою інформаційно, створити видимість поставок одночасно з великою кількістю, і що російські танки не закінчуються.

"Закінчуються. Так. І те, що в травні 2025 року використовують для інтеграції в наш інформаційний простір відео з танками травня 2022 року, напередодні їх, нібито "епічного" літнього наступу, варто розуміти, чого від них чекати", — написав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що 5 травня в українському інформпросторі з'явилася інформація про ешелон застарілих танків, які РФ нібито перекидає на передову.