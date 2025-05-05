Помітили ешелон із 70 одиниць Т-62МВ та Т-62М: РФ залізницею перекидає до України танки (відео)

ЗС РФ перекидають до України ешелони важкої броньованої техніки. Через брак танків в хід пішли броньовані машини 60-х і 70-х років випуску.

Related video

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Росіянам не вистачає бронетехніки. І вони заради проведення масованих штурмів відправляють металобрухт на фронт. В одному з ешелонів нарахували до 70 одиниць танків Т-62МВ та Т-62М, які випускались з 1961-го по 1975-й рік", — написав журналіст.

Він припустив, що ці танки доправлять до прифронтових майстерень, де їх обладнають додатковим захистом і зроблять "танки-сараї" для одноразового використання. Водночас журналіст зауважує, що ці застарілі танки все одно можуть створити додаткові проблеми українським захисникам.

"З одного боку, рішення, яке говорить про зневажливе ставлення до власних солдатів, бо екіпажі цих машин, скоріше за все, смертники, які поїдуть в один бік. З іншого, для вирішення поточних завдань, щоб змусити українців витратити боєприпаси на цей металобрухт, танки Т-62М відповідають планам російського командування", — написав Цаплієнко.

Нагадаємо, що у ЗСУ з'явилися нові протитанкові міни ТМ-2025 з елементами, виготовленими на 3D-принтері. Вони мають новий електромеханічний підривник МПЕМ-1, де використовуються елементи, виготовлені на 3D-принтері.

Раніше повідомлялося, що сараєвидні танки почали з'являтися у морпіхів 40-ї бригади ЗС РФ. На базі Т-80БВ окупанти встановили захисний дах, систему РЕБ та мінний трал.