У ЗСУ з'явилися нові протитанкові міни ТМ-2025 з елементами, виготовленими на 3D-принтері (фото)

На фронті "засвітилися" нові українські протитанкові міни ТМ-2025. Вони мають новий електромеханічний підривник МПЕМ-1, де використовуються елементи виготовлені на 3D-принтері.

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Про нові міни розповіли в Defense Express.

Як припускають експерти Defense Express, нові українські протитанкові міни ТМ-2025, вочевидь, є копією радянської ТМ-62 у металевому корпусі, а судячи з їхньої назви та серійного номеру, виробляти їх почали в 2025 році.

ТМ-2025 відрізняється від попередника за формою корпусу — вона має більш круглі кути та місце в корпусі для встановлення додаткового бокового детонатора.

ТМ-2025 відрізняється від попередника за формою корпусу

Це дозволяє зручніше зробити встановлену міну не придатною для дезактивації шляхом встановлення додаткового підривача. Також це має спростити процес кустарного перетворення ТМ-2025 у інженерний засіб, або ж на боєприпас для скиду з дронів.

також в нових українських мінах ТМ-2025 використовують новий електромеханічний підривник українського виробництва МПЕМ-1, де використовуються елементи виготовлені на 3D-принтері. Тоді як у МВЧ-62 або МВП-62 — штатний підривник.

Підривник українського виробництва МПЕМ-1

Також у боєприпасі є акумулятор та кілька електронних елементів, які, ймовірно, можуть слугувати датчиком електромагнітного поля, для детонації якщо міна пройшла під днищем техніки, або режим ініціації після певної кількості натискань.

Попередник нової міни ТМ-62 дуже широко використовується в Україні, зокрема, з них роблять скиди для великих дронів мультикоптерного типу, саморобні вибухові пристрої. Також їх використовують як інженерні вибухові заряди для знищення мостів та у якості бойової частини для наземних дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що у Франції створили аналог українського морського дрона Magura V5 і уразили ним баржу. Однією з цілей нового експерименту було протестувати нові морські дрони камікадзе та отримати досвід застосування систем такого типу.