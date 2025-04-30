У Франції створили аналог українського морського дрона Magura V5 і уразили ним баржу

У Франції створили прямий аналог українського морського дрона-камікадзе Magura V5. Розробку успішно випробували, уразивши баржу.

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Про це повідомляє Defense Express.

Для випробування нового дрону використали списану баржу перевезення матеріалів Chaland de Transport de Matériel. Її заздалегідь обклали шинами та листами металу, щоб захистити від затоплення.

Цей експеримент став частиною ініціативи POLARIS з підготовки французьких ВМС до бойових дій високої інтенсивності, розпочатої ще у 2021 році. Однією з цілей нового експерименту було протестувати нові морські дрони камікадзе та отримати досвід застосування систем такого типу.

В Defense Express зазначили, що про нову французьку розробку нічого невідомо, лише те, що зовні та за концепцією дрон-камікадзе дуже нагадує український дрон Magura V5.

"Вочевидь у ВМС Франції активно вивчають отриманий Україною досвід у цій сфері та готуються до нових загроз на сучасному полі бою. Особливо через невпинно зростаючу небезпеку з боку Китаю та Росії. Тим часом розвиток морських безпілотників не стоїть на місці, нові морські дрони Україна створює кожні 6 місяців, і це надихнуло французів на свій проєкт", — кажуть аналітики Defense Express.

Нагадаємо, що 30 квітня повідомлялося, що у ЗС РФ з'явилися нові дрони-камікадзе "Черника-2". Вони зроблені з пенопласту і можуть нести 3,5 кілограми вибухівки.

Також повідомлялося, що невідомий дрон атакував склад оборонного підприємства в Муромі. Він вигорів вщент, а також вигоріла прохідна заводу.