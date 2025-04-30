Во Франции создали аналог украинского морского дрона Magura V5 и поразили им баржу

Во Франции создали прямой аналог украинского морского дрона-камикадзе Magura V5. Разработку успешно испытали, поразив баржу.

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Об этом сообщает Defense Express.

Для испытания нового дрона использовали списанную баржу перевозки материалов Chaland de Transport de Matériel. Ее заранее обложили шинами и листами металла, чтобы защитить от затопления.

Этот эксперимент стал частью инициативы POLARIS по подготовке французских ВМС к боевым действиям высокой интенсивности, начатой еще в 2021 году. Одной из целей нового эксперимента было протестировать новые морские дроны камикадзе и получить опыт применения систем такого типа.

В Defense Express отметили, что о новой французской разработке ничего неизвестно, только то, что внешне и по концепции дрон-камикадзе очень напоминает украинский дрон Magura V5.

"Очевидно в ВМС Франции активно изучают полученный Украиной опыт в этой сфере и готовятся к новым угрозам на современном поле боя. Особенно из-за постоянно растущей опасности со стороны Китая и России. Между тем развитие морских беспилотников не стоит на месте, новые морские дроны Украина создает каждые 6 месяцев, и это вдохновило французов на свой проект", — говорят аналитики Defense Express.

Напомним, что 30 апреля сообщалось, что у ВС РФ появились новые дроны-камикадзе "Черника-2". Они сделаны из пенопласта и могут нести 3,5 килограмма взрывчатки.

Также сообщалось, что неизвестный дрон атаковал склад оборонного предприятия в Муроме. Он выгорел дотла, а также выгорела проходная завода.