Сгорел склад готовой продукции: в Муроме в РФ БПЛА атаковал оборонный завод (видео)

В России в Муроме Владимирской области был атакован оборонный завод "Ростех". Он попал в один из складов и проходную, в результате чего они выгорели дотла.

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Об этом сообщает российское издание ASTRA.

В ночь на 30 апреля в Муроме на местном заводе "Муромский приборостроительный завод" "Ростеха" прогремели взрывы. Как сообщают местные, до этого над городом слышали пролет БПЛА.

После взрыва на предприятии вспыхнул огонь — выгорел склад готовой продукции и проходная. Движение в районе Муромского приборостроительного завода перекрыли.

Площадь возгорания составила 720 кв. м.

"Муромский приборостроительный завод" входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Напомним, что в ночь на 30 апреля жители Рыльска Курской области жаловались на атаку БПЛА. Также появилось сообщение о закрытии трех аэропортов, а Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о сбитии более 30 дронов.

Также сообщалось, что 18 апреля в сети появились спутниковые фото воинской части в Шуе с последствиями удара БПЛА по казарме 112-й ракетной бригады ВС РФ.