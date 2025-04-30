По дороге на Москву: взрывалось в Рыльске, закрыли аэродромы в трех областях в глубине РФ (видео)

В ночь на 30 апреля жители Рыльска Курской области жаловались на атаку беспилотников, которая состоялась в 30 км от украинской границы. Кроме того, появилось сообщение о закрытии трех аэропортов, а Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о сбитии более 30 дронов.

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Первая информация о беспилотниках появилась в пабликах Курской области. Около 23:30 29 апреля в Telegram-канале "Типичный Курск" написали о налете дронов. Указывалось, что под ударом оказались три района — Рыльский, а также Солнцевский (к юго-востоку от Курска), Поныровский (на северо-восток). Местное население жаловалось на громкие звуки, предполагало работу средств ПВО и публиковало видео с кадрами зрелищных взрывов.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в 0:19 подтвердил атаку беспилотников неизвестного происхождения. По словам представителя российской власти, в результате ударов начались пожары, с которым справились местные спасатели. Также Хинштейн заявил о ранении двух человек.

Атака дронов на РФ 30 апреля — детали

Между тем в РФ отреагировали на воздушные угрозы, свидетельствует сообщение в росСМИ "РИА Новости". Около 6 часов 30 апреля появилось заявление учреждения "Росавиация", в котором говорится об объявлении сигнала "Ковер" в аэропортах трех городов: Ярославля, Нижнего Новгорода, Иваново. Указывается, что на аэродромах не принимают и не выпускают рейсы.

В 7 часов Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки дронов неизвестного происхождения, которая произошла в ночь на 30 апреля. Российские военные сообщили, что якобы сбили 34 беспилотника над пятью регионами. Наибольшее количество сбитых БПЛА — в Курской области (15 шт.), заявили в РФ. Кроме того, было шумно в Брянской (8 дронов), Орловской (семь), Владимирской (три), Белгородской (один) областях, говорится в заметке.

На Google maps можно обозначить регионы РФ, в которых было громко или предупреждали о воздушной угрозе в ночь на 30 апреля. Видим, что силы ПВО работали в областях на пути в Москву и в областях, в которых закрыли аэропорты.

Атака дронов на РФ — карта областей, которым угрожали БПЛА 30 апреля Фото: Google Maps

Украинское командование не комментировало налет беспилотников на РФ в ночь на 30 апреля.

Отметим, 28 апреля Фокус писал об атаке дронов на РФ, в которой, по словам российского Минобороны, участвовали 115 средств поражения. Как сообщило российское командование, 102 БПЛА якобы сбили над Брянской областью. При этом в сети опубликовали кадры попаданий на окраине Брянска. OSINT-аналитики геолоцировали точки взрывов и заявили, что возможны попадания по заводу радиоэлектроники "Кремний ЭЛ". При этом "Кремний ЭЛ" — предприятие, которое производит комплектующие для установок "Искандер" и "Торнадо" ВС РФ.

Напоминаем, 18 апреля в сети появились спутниковые фото воинской части в Шуе с последствиями удара БПЛА по казарме 112-й ракетной бригады ВС РФ