По дорозі на Москву: вибухало в Рильську, закрили аеродроми у трьох областях в глибині РФ (відео)

В ніч на 30 квітня жителі Рильська Курської області скаржились на атаку безпілотників, яка відбулась за 30 км від українського кордону. Крім того, з'явилось повідомлення про закриття трьох аеропортів, а Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало про збиття понад 30 дронів.

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Фокус зібрав інформацію про нічну атаку дронів на військові цілі в регіонах РФ.

Перша інформація про безпілотники з'явилась у пабліках Курської області. Близько 23:30 29 квітня у Telegram-каналі "Типичный Курск" написали про наліт дронів. Вказувалось, що під ударом опинились три райони — Рильський, а також Солнцевський (на південний схід від Курська), Понирівський (на північний схід). Місцеве населення скаржилось на гучні звуки, припускало роботу засобів ППО та публікувало відео з кадрами видовищних вибухів.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн о 0:19 підтвердив атаку безпілотників невідомого походження. Зі слів представника російської влади, внаслідок ударів почались пожежі, з яким впорались місцеві рятувальники. Також Хінштейн заявив про поранення двох осіб.

Атака дронів на РФ 30 квітня — деталі

Тим часом у РФ відреагували на повітряні загрози, свідчить повідомлення у росЗМІ "РИА Новости". Близько 6 год 30 квітня з'явилась заява установи "Росавиация", у якій ідеться про оголошення сигналу "Ковер" в аеропортах трьох міст: Ярославля, Нижнього Новгорода, Іваново. Вказується, що на аеродромах не приймають та не випускають рейси.

О 7 год Міноборони РФ відзвітувало про відбиття атаки дронів невідомого походження, яка сталась в ніч на 30 квітня. Російські військові повідомили, начебто збили 34 безпілотники над п'ятьма регіонами. Найбільша кількість збитих БПЛА — в Курській області (15 шт.), заявили у РФ. Крім того, було гучно у Брянській (8 дронів), Орловській (сім), Володимирській (три), Бєлгородської (один) областей, ідеться у дописі.

На Google maps можна позначити регіони РФ, в яких було гучно або попереджали про повітряну загрозу в ніч на 30 квітня. Бачимо, що сили ППО працювали в областях на шляху до Москви й до областей, в яких закрили аеропорти.

Атака дронів на РФ - карта областей, яким загрожували БПЛА 30 квітня Фото: Google Maps

Українське командування не коментувало наліт безпілотників на РФ в ніч на 30 квітня.

Зазначимо, 28 квітня Фокус писав про атаку дронів на РФ, у якій, зі слів російського Міноборони, брали участь 115 засобів ураження. Як повідомило російське командування, 102 БПЛА начебто збили над Брянською областю. При цьому у мережі опублікували кадри влучань на околиці Брянська. OSINT-аналітики геолокували точки вибухів та заявили, що можливі влучання по заводу радіоелектроніки "Кремний ЕЛ". При цьому "Кремний ЕЛ" — підприємство, яке виготовляє комплектуючі для установок "Іскандер" та "Торнадо" ЗС РФ.

Нагадуємо, 18 квітня у мережі з'явились супутникові фото військової частини в Шуї з наслідками удару БПЛА по казармі 112-ї ракетної бригади ЗС РФ