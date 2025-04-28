Понад 100 дронів: у Брянську вибухи на заводі мікроелектроніки "Кремній Ел" (відео)

В ніч на 28 квітня у місті Брянськ Російської Федерації кілька годин поспіль лунали вибухи та працювали засоби протиповітряної оборони. На місці ударів невідомих дронів почались пожежі. Одна з них палає в районі заводу радіоелектроніки "Кремній Ел", який залучений до випуску ракетних комплексів "Іскандер".

Related video

Про нічну атаку дронів написав губернатор Брянської області Андрій Богомаз у Telegram-каналі.

Перше повідомлення Богомаза про атаку дронів з'явилось у мережі о 1:49 28 квітня. Російський чиновник заявив, що регіоні працюють засоби ППО і просив громадян не знімати роботу військових ЗС РФ. О 4:28 посадовець підсумував нічні події. З його слів, відбувся "масований удар по регіону", внаслідок якого завдано шкоди певним об'єктам: про що саме ідеться, Богомаз не уточнив.

Атака дронів на РФ — що відбулось 28 квітня

Тим часом у місцевих пабліках вдалось відшукати більше інформації про нічну атаку дронів на Брянську область. Перші вибухи у Брянську чули близько 1:22, написали у Telegram-каналі "Подслушано Брянск". Люди чули вибухи у небі та припускали, що працює ППО. У мережі з'явилась серія фото та відео з кадрами пожеж. Також були повідомлення, що згоріло мінімум чотири автомобілі. У низці повідомлень називались вулиці, на яких було гучно: Красноармійська, Московська, Почепська, десь у районі Совєтського мікрорайону. Сумарно над Брянськом нарахували близько 10 вибухів, ідеться в одному з дописів.

Атака дронів на РФ - машини, які горять у Брянську 28 квітня Фото: Telegram Атака дронів на РФ - займання у Брянську 28 квітня Фото: Telegram

Близько 6 год 28 квітня з'явився звіт Міноборони РФ про відбиття нічної атаки БПЛА. Російське командування заявило, начебто відбулась атака 115 дронів, з яких 102 летіли на Брянську область. Також військові запевнили, що збили усі безпілотники.

Атака дронів на РФ - Міноборони про Брянськ 28 квітня Фото: скриншот

У мережі X OSINT-аналітики опублікували дані геолокації про місця пожеж у Брянську. З'ясувалось, що одна з них — на території заводу з випуску радіоелектроніки "Кремній Ел". Крім того, займання підтверджуються супутниками фото NASA: на карті пожеж FIRMS у точці з координатами 53.2503, 34.33201 (вул. Красноармійська) видно підвищення температури.

Атака дронів на РФ - геолокація пожеж у Брянську 28 квітня Фото: Telegram Атака дронів на РФ - пожежі у Брянську 28 квітня на FIRMS Фото: FIRMS NASA

Українське командування не коментувало нічну атаку 115 невідомих дронів на РФ, з яких 102 летіли на Брянську область.

Зазначимо, одна з попередніх атак дронів на РФ, яка загрожувала заводу "Кремній Ел" в Брянській області, відбулась в ніч на 24 січня. Росіяни скаржились на гучні вибухи та пожежі на північно-західних околицях населеного пункту. Тим часом місцева влада заявила, що завод начебто припинив роботу.

Аналогічна ситуація склалась у жовтні 2024 року. Як написали росЗМІ, після атаки безпілотників на Брянськ отримали пошкодження цехи заводу "Кремній Ел". Підприємство залучене у виробництво компонентів для ракетних комплексів "Іскандер" і зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир", вказано на порталі компанії.

Нагадуємо, в ніч на 25 квітня втретє лунали вибухи поруч з населеним пунктом Шуя, в якому дислокувалась 112 ракетна бригада ЗС РФ.